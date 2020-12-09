...Сутормин: «Матч показал, что „Зенит“ может играть и с такими соперниками»...

Полузащитник «Зенита» прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Эмоции после игры? Опустошение, потому что играли неплохо. Нужно попросить прощения у болельщиков за такое выступление — при такой поддержке результат должен был быть лучше. Но сегодняшняя игра показала, что мы можем играть и с такими соперниками, создавать моменты, забивать голы. Думаю, этот матч даст нам толчок, понимание того, что мы можем играть со всеми — даже в Лиге чемпионов.

Любой спортсмен, вне зависимости от того, решает матч что-то или нет, хочет выигрывать. А это Лига чемпионов, и обыграть «Боруссию» сегодня хотел каждый, что и показала игра. Мы спокойно готовились и понимали, что нет никаких отмазок, чтобы расхлябанно сыграть. Повторюсь: игра показала, что мы неплохо действовали, но, к сожалению, результат не получился.

Думаю, да: и в матче с «Брюгге», и сейчас подвела реализация. Забей мы второй мяч, была бы совсем другая игра. Ну и, наверное, нужно давать меньше создавать сопернику у своих ворот — даже полумоментов. Этот сезон показал, что такие ситуации очень быстро наказываются.