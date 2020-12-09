Дриусси: «Был только больше мотивирован из-за ситуации после моих слов»

Форвард «Зенита» прокомментировал домашнее поражение от дортмундской «Боруссии» (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Аргентинец забил единственный гол своей команды в этой встрече.

Из-за ситуации, которая сложилась из-за моих слов, сказанных в общении с друзьями, я был только больше мотивирован — понимал, что мне нужно выложиться на 100 процентов. Я действительно люблю играть именно в атаке, потому что знаком с этой позицией с самых ранних лет, мне там максимально комфортно.

Я не тот человек, который должен ставить оценку выступлению «Зенита» в Лиге чемпионов — это сделают наши тренеры. Они же подскажут, что именно мы глобально сделали не так. Надеюсь, что в следующем сезоне мы вернёмся в Лигу чемпионов и сможем сыграть гораздо лучше.