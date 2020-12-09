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Дриусси: «Был только больше мотивирован из-за ситуации после моих слов»

сегодня, 02:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал домашнее поражение от дортмундской «Боруссии» (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Аргентинец забил единственный гол своей команды в этой встрече.

Из-за ситуации, которая сложилась из-за моих слов, сказанных в общении с друзьями, я был только больше мотивирован — понимал, что мне нужно выложиться на 100 процентов. Я действительно люблю играть именно в атаке, потому что знаком с этой позицией с самых ранних лет, мне там максимально комфортно.

Я не тот человек, который должен ставить оценку выступлению «Зенита» в Лиге чемпионов — это сделают наши тренеры. Они же подскажут, что именно мы глобально сделали не так. Надеюсь, что в следующем сезоне мы вернёмся в Лигу чемпионов и сможем сыграть гораздо лучше.

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Оновтун
Оновтун
сегодня в 02:44
Все правильно сказал, у 62ового тренера - 62овые позиции
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