Семак: «Поставленные передо мной задачи выполняются так, как и должно быть»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и подвёл итоги выступления своей команды в этом турнире.

Неплохая игра по качеству. Результат для нас неприятный, как и вся наша еврокубковая кампания. Теперь нужно сосредоточиться на оставшихся матчах в чемпионате России, восстановиться и готовиться к следующим матчам.

Наверное, ответственность тренерского штаба самая главная за все результаты, которые есть. Тренер берёт на себя ответственность за поставленные задачи и говорит, что для этого нужно, чтобы их выполнять. Пока всё, что я обещал, я делаю. А по поводу выступления в Лиге чемпионов — конечно, у нас есть проблемы, будем расти в этом направлении, двигаться по многим аспектам.

Конечно, этот сезон внёс свои коррективы, не позволил нам показать свой максимум, но, конечно, и тренерский штаб прекрасно понимает, что делать, чтобы игра команды и качество игры улучшались. Будем работать над этим компонентом. Вопрос в том, что сейчас некогда работать — одни игры. В зимнюю паузу будет возможность проанализировать и добавить в тех компонентах, в которых мы считаем нужным добавлять.

Со стороны руководства «Зенита» полное доверие. Те задачи, которые ставились передо мной перед началом сезона — они абсолютно выполняются так, как это должно быть. По поводу еврокубковой кампании, конечно, мы все расстроены. Хотелось большего, но будем работать, чтобы становиться сильнее. Со стороны руководства полное доверие. Разговоров о будущем не было, у меня действующий контракт.