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Семак: «Поставленные передо мной задачи выполняются так, как и должно быть»

сегодня, 01:16
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (1:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и подвёл итоги выступления своей команды в этом турнире.

Неплохая игра по качеству. Результат для нас неприятный, как и вся наша еврокубковая кампания. Теперь нужно сосредоточиться на оставшихся матчах в чемпионате России, восстановиться и готовиться к следующим матчам.

Наверное, ответственность тренерского штаба самая главная за все результаты, которые есть. Тренер берёт на себя ответственность за поставленные задачи и говорит, что для этого нужно, чтобы их выполнять. Пока всё, что я обещал, я делаю. А по поводу выступления в Лиге чемпионов — конечно, у нас есть проблемы, будем расти в этом направлении, двигаться по многим аспектам.

Конечно, этот сезон внёс свои коррективы, не позволил нам показать свой максимум, но, конечно, и тренерский штаб прекрасно понимает, что делать, чтобы игра команды и качество игры улучшались. Будем работать над этим компонентом. Вопрос в том, что сейчас некогда работать — одни игры. В зимнюю паузу будет возможность проанализировать и добавить в тех компонентах, в которых мы считаем нужным добавлять.

Со стороны руководства «Зенита» полное доверие. Те задачи, которые ставились передо мной перед началом сезона — они абсолютно выполняются так, как это должно быть. По поводу еврокубковой кампании, конечно, мы все расстроены. Хотелось большего, но будем работать, чтобы становиться сильнее. Со стороны руководства полное доверие. Разговоров о будущем не было, у меня действующий контракт.

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Все комментарии
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин. ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 02:45
Зенит никогда не был командой с выдающимся менеджментом, поэтому я не верю в то, что в Питере подпустят к кормушке футбольных людей, которые действительно в этом компетентны.
David Young
David Young ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 02:38
Не вижу смысла и чести в том, чтобы так крыть семью Семака. Во первых мы не знаем как там всё в подробностях, во вторых нет информации о каких-то вопиющих случаях, которые являются противозаконными или совсем уж аморальными, а в третьих - личная жизнь является отдельном от профессиональной, не смотря на то, что одна может сильно влиять на другую.
David Young
David Young ответ Миротворец Мышкин. (раскрыть)
сегодня в 02:36
Действия и отношение руководства, главный тренер и его решения, сами футболисты, и то, как они играют и подходят к делу - тут сразу по всем фронтам не всё в порядке, нужно систематически изменять Зенит, иначе гноение не получится остановить по-настоящему.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин. ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 02:33
Но факт остаётся фактом - с этим составом у Зенита в Европе будущего нет! Примитивные забросы на Дзюбу, вкупе с пешеходной скоростью, даёт нам команду, которая не в состоянии позиционно атаковать.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 02:28
Главная задача Семака - жену с детьми обеспечивать, а она ведь "светская львица", ей много денег надо) Тряпка, которого официантка-15шка увела из семьи и теперь хорошо устроилась.

Три года уже уфимский манекен у руля, три года игры нет.

"Задачи выполняются".
David Young
David Young ответ Миротворец Мышкин. (раскрыть)
сегодня в 02:20
Согласен, очень странно, ведь Зенит не настолько слаб в сравнении со средним уровнем команд Лиги Чемпионов, чтобы иметь такой пессимистический и фаталистический подход к данному турниру, третье место должно быть задачей минимум, со стремлением к выходу из группы в плей-офф Лиги Чемпионов. А тут складывается ощущении, будто Лига Чемпионов сама по себе, в плане выступлений в ней и хотя бы относительно хороших результатов, не является важной, а является она всего лишь инструментов для получения денег. Даже не престижа, ведь с такими плохими выступлениями клуб скорее теряет престиж, а не получает его.
Lokoman111
Lokoman111 ответ вхсо 111 (раскрыть)
сегодня в 02:19
Семак великий тренер.
Fred Devil
Fred Devil
сегодня в 02:16
Шутили про отрицательный набор очков и отрицательный рост, а Семак взял и давай эту тему гнуть )))
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин. ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 02:15
Насчёт того, что виновато руководство клуба в основном, это правда. Вообще странно как-то слышать про то, что на европейской арене такой команде , как Зенит, не были даны никакие задачи.
viv
viv
сегодня в 01:59
А чемпион- то не настоящий.
beefs
beefs
сегодня в 01:55
Вот даёт, может вас ещё нужно наградить...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 01:50, ред.
Вот он уровень картонного чемпиона
без админресурса в ЛЧ 6 матчей 1 очко

Теперь можно переключиться на внутренний чемпионат, благо там админресурс с фарм клубами помогут.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:48
Семак, поменяй место работы.
Оновтун
Оновтун
сегодня в 01:46
Жалкая тряпка, вобравшая в себя отнюдь не футбольные амбиции
Компас
Компас
сегодня в 01:41
«Что-то не получится – свалю на сезон, коррективы и коронавирус». – С. Семак ©
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 01:39
На следующий год возможно опять получите КРАТКОСРОЧНУЮ ГОСТЕВУЮ ВИЗУ В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
сегодня в 01:35, ред.
Это смешно🤣🤣🤣🤣🤣🤣
4RT
4RT ответ LAISMEN (раскрыть)
сегодня в 01:34
А кто старается? Их им дарят,медальки за ранее штампуя 😁
вхсо 111
вхсо 111
сегодня в 01:34
с какими задачами он справился?????? РФПЛ взять и 79аться в ЛЧ. Честно бы сказал, что он не может, не знает как подготовить команду с европейскими командами которые пешком не ходят, а играют в быстрый футбол. "доверие" у меня к нему доверия 0, так и будем на одном месте топтаться РФПЛ взяли и рады, а потом на всю европу позориться. Гнать его надо к............!
David Young
David Young ответ LAISMEN (раскрыть)
сегодня в 01:33
Ответ один - деньги. Но ловушка в том, что при поступательном падании России всё ниже и ниже в рейтинге УЕФА, получать деньги с еврокубков российским клубам в целом и каждому по отдельности будет всё сложнее и сложнее. Но изменение парадигмы в ближайшие годы очень вряд ли произойдёт, поскольку нет подвижек к этому, не считаю нескольких случаев (Краснодар, и отчасти Локомотив), которые тоже не факт что будут достаточно хорошо по меркам российского футбола выступать в еврокубках в последующих сезонах.
4RT
4RT
сегодня в 01:32
Они с Черчесовым по одному разговорнику учились 😁
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 01:31
Если кратко:
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
сегодня в 01:30, ред.
Прекрасный физрук на замену физруку Черчесову для сборной России растёт
Ген Геныч
Ген Геныч ответ LAISMEN (раскрыть)
сегодня в 01:30
А они разве стараются?!!!!!!!!!!!!По моему нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!В РПЛ за них все делают,им просто на поле надо выходить и все!!!!!!!!!!!!!!!!!Урал вон как булки старательно раздвигал!!!!!!!!!!!!!!!!!Зенит опять будет чемпионом,благодаря админресурсу а на деле-это команда второй восьмерки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 01:27, ред.
Непонятно одно, зачем стараться каждый год в РПЛ становиться чемпионом чтобы затем уверено в ЛЧ про....ть
David Young
David Young ответ Миротворец Мышкин. (раскрыть)
сегодня в 01:26
Судя по всему, Семак будет главным тренером ещё не мало времени. Наверняка руководство действительно дало ему достаточно доверия и возможности ошибаться. Вообще считаю здесь виноватым прежде всего руководство Зенита, не только ввиду некоторых решений, но и, ведь судя по всем так и было, отсутствии необходимости показывать хорошие результаты в ЛЧ их собственной команды, ведь раз Семак говорит, что ничего особо провалено не было, и поставленные задачи выполняются, то задачи даже занять третье место в группе ЛЧ не было. Другого объяснения этому я не вижу, ведь Семак не стал бы так нагло врать.
David Young
David Young
сегодня в 01:23
"Те задачи, которые ставились передо мной перед началом сезона — они абсолютно выполняются так, как это должно быть." - либо Сергей Семак темнит и не говорит правды, в чём я весьма сильно сомневаюсь, либо задачи даже выхода в Лигу Европы с третьего места в Лиге Чемпионов не было, что странно, но может быть одной из причин такого довольно безразличного отношения игроков Зенита к игре и результатом, и недостатка негативных слов и признания позорных выступлений от главного тренера. В любом случае с Зенитом достаточно чего не так, чтобы задуматься, да крепко, о будущем, и что будет дальше, а также о том, что нужно делать для того, чтобы всё было хотя бы не настолько плохо.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
сегодня в 01:23
Богданыч, до свидания!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:19
Но чтото ведь не так!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:18
Продлить контракт с семаком надо!!)
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