Два игрока «Наполи» заразились COVID-19 накануне матча ЛЕ

Пресс-служба «Наполи» сообщает, что два игрока заразились коронавирусом накануне матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Реала Сосьедад».

Положительные тесты на наличие COVID-19 сдали защитники и .

📌 | All of the COVID-19 tests carried out on the squad yesterday have come back negative, apart from Amir Rrahamani and Elseid Hysaj who have tested positive again and will now isolate at home until they can be re-tested.