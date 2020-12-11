Пиоли: «Мы не думали, что добьемся таких результатов с командой»

Главный тренер «Милана» прокомментировал победу над «Спартой» в заключительном туре Лиги Европы.

Когда мы только начинали сезон, у меня была вера в игроков. У нас хороший и очень сплоченный состав, но, конечно, мы не думали, что добьемся таких результатов. В матчах мы выкладываемся на полную, потом забываем про эти игры и готовимся к следующему сопернику. Это наши самые сильные качества.

Футболисты, которые находятся в запасе, являются самыми важными для нас. Они позволяют нам поддерживать высокий темп на тренировках и в матчах, имея плотный календарь.