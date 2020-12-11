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Пиоли: «Мы не думали, что добьемся таких результатов с командой»

сегодня, 09:11
СпартаЛоготип футбольный клуб Спарта (Прага)0 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Спартой» в заключительном туре Лиги Европы.

Когда мы только начинали сезон, у меня была вера в игроков. У нас хороший и очень сплоченный состав, но, конечно, мы не думали, что добьемся таких результатов. В матчах мы выкладываемся на полную, потом забываем про эти игры и готовимся к следующему сопернику. Это наши самые сильные качества.

Футболисты, которые находятся в запасе, являются самыми важными для нас. Они позволяют нам поддерживать высокий темп на тренировках и в матчах, имея плотный календарь.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:43
Мы тоже про своих думали иначе,хотя...
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:11
Должны были победить и победили.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 09:49
Дубль вчера неплохо сыграл, учитывая средний возраст в 20 лет. Но все равно есть позиции, которые надо укреплять зимой. И есть много безнадежного мусора, от которого надо избавляться: Крунич, например.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:29
От Милана таких результатов не ожидали.
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