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Леко: «Невероятно горд, что Моуриньо адаптировал команду под „Антверпен“»

сегодня, 07:20
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)АнтверпенМатч завершен

Главный тренер «Антверпена» Иван Леко прокомментировал выездное поражение от «Тоттенхэма» (0:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Бельгийский клуб вышел в 1/16 финала ЛЕ со 2-го места в группе.

Мы атаковали, мы прессинговали. Чтобы поразить ворота «Тоттенхэма», надо обладать качеством, удачей и создавать моменты. Они потерпели всего два поражения за сезон, и одно из них было в игре с «Антверпеном».

Все знают, кто такой Моуриньо. Я невероятно горжусь тем, что Моуриньо адаптировал свою команду под «Антверпен». Это что-то да значит, и я очень этим горжусь. Отношусь к нему с большим уважением и радуюсь возможности сыграть против него.

Как и перед началом группового этапа, мы абсолютные аутсайдеры, потому что это наш первый сезон в Европе за почти 30 лет. Но за эти 6 игр мы показали, что можем быть трудными соперниками и соревноваться с другими клубами.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6
сегодня в 08:18
Эх, да что там Моуриньо? Семак адаптировал свою команду под весь групповой этап в Лиге Чемпионов.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:59
Проиграли без каких-либо шансов.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:29
пусть так и будет))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:25
Маур талантливый тренер
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