Леко: «Невероятно горд, что Моуриньо адаптировал команду под „Антверпен“»

Главный тренер «Антверпена» прокомментировал выездное поражение от «Тоттенхэма» (0:2) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы. Бельгийский клуб вышел в 1/16 финала ЛЕ со 2-го места в группе.

Мы атаковали, мы прессинговали. Чтобы поразить ворота «Тоттенхэма», надо обладать качеством, удачей и создавать моменты. Они потерпели всего два поражения за сезон, и одно из них было в игре с «Антверпеном».

Все знают, кто такой Моуриньо. Я невероятно горжусь тем, что Моуриньо адаптировал свою команду под «Антверпен». Это что-то да значит, и я очень этим горжусь. Отношусь к нему с большим уважением и радуюсь возможности сыграть против него.

Как и перед началом группового этапа, мы абсолютные аутсайдеры, потому что это наш первый сезон в Европе за почти 30 лет. Но за эти 6 игр мы показали, что можем быть трудными соперниками и соревноваться с другими клубами.