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Мамич: «Было ощущение, что если забьём ЦСКА, доведём дело до победы»

сегодня, 05:17
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

У меня было ощущение, что если забьём, то доведём дело до победы. Потребовалось немного времени, чтобы справиться с задачей. В последние 10-15 минут мы немного отдали инициативу, учитывая игру соперника и большое количество проведённых матчей. Но мы можем быть довольны, ведь хорошо выступили на групповом этапе, нас ждёт жеребьёвка. Теперь думаем только о том, чтобы восстановиться к воскресному матчу.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6
сегодня в 08:35
Вы вратаря коней видели? Ему нельзя забить только в одном случае, если ЦСКА на игру не приедут
112910415
112910415
сегодня в 08:07
сопротивление-то слабое было ...
beefs
beefs
сегодня в 07:51
россияне в этом году не конкурентно способны...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:37
По другому и быть не могло
ДСА
ДСА
сегодня в 06:42
Лёгкая победа получилась.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:38
Лукавят, в Загребе и так знали, что вынесут наших.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:20
печально конечно но на поле была только одна команда))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:19
Загреб просто был лучше
Valeron112
Valeron112
сегодня в 05:54
Эти слова...ок ) главное Кра́снодару попадитесь.,.и тут я угол....
Mangur
Mangur
сегодня в 05:29
Динамо было объективно сильнее. ЦСКА уже дано не удивляет своей беззубою игрой.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 05:24
Играли лучше, заслужений победа
мангo
мангo
сегодня в 05:21
Да любой нормальный тренер уделает белорусского физрука ведь у него нет опорной зоны)
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