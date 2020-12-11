Мамич: «Было ощущение, что если забьём ЦСКА, доведём дело до победы»

Главный тренер загребского «Динамо» прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

У меня было ощущение, что если забьём, то доведём дело до победы. Потребовалось немного времени, чтобы справиться с задачей. В последние 10-15 минут мы немного отдали инициативу, учитывая игру соперника и большое количество проведённых матчей. Но мы можем быть довольны, ведь хорошо выступили на групповом этапе, нас ждёт жеребьёвка. Теперь думаем только о том, чтобы восстановиться к воскресному матчу.