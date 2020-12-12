«Спартак» почтил память Гафта, который ушел из жизни

Сегодня в возрасте 85 лет скончался советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр народный артист РСФСР Валентин Гафт. «Спартак» выразил соболезнования родным и близким. Гафт был болельщиком московского клуба.
Два «Спартака» — один в Большом,
Другой в Большом футболе,
Но я бы в театр не пошёл,
Когда «Спартак» на поле.
Ушёл из жизни великий актёр и преданный болельщик нашего клуба Валентин Гафт. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Иосифовича.
Два «Спартака» — один в Большом,— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 12, 2020
Другой в Большом футболе,
Но я бы в театр не пошел,
Когда «Спартак» на поле.
Ушёл из жизни великий актёр и преданный болельщик нашего клуба Валентин Гафт.
Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Иосифовича. pic.twitter.com/wiPPf4aEwz