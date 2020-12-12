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«Спартак» почтил память Гафта, который ушел из жизни

сегодня, 12:03

Сегодня в возрасте 85 лет скончался советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр народный артист РСФСР Валентин Гафт. «Спартак» выразил соболезнования родным и близким. Гафт был болельщиком московского клуба.

Два «Спартака» — один в Большом,
Другой в Большом футболе,
Но я бы в театр не пошёл,
Когда «Спартак» на поле.

Ушёл из жизни великий актёр и преданный болельщик нашего клуба Валентин Гафт. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Иосифовича.

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