«Спартак» почтил память Гафта, который ушел из жизни

Сегодня в возрасте 85 лет скончался советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр народный артист РСФСР Валентин Гафт. «Спартак» выразил соболезнования родным и близким. Гафт был болельщиком московского клуба.

Два «Спартака» — один в Большом,

Другой в Большом футболе,

Но я бы в театр не пошёл,

Когда «Спартак» на поле.

Ушёл из жизни великий актёр и преданный болельщик нашего клуба Валентин Гафт. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Иосифовича.