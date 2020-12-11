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«Спартак» вылетел на матч с «Сочи»

вчера, 16:18
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16:30 Не начался

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что московская команда вылетела на матч 18-го тура РПЛ с «Сочи».

Встреча пройдет завтра, начало в16.30 по мск.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 20:27
Полетели дарить три очка сочинцам к Новому году.
Константин Белых
Константин Белых ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 18:41
Вы уже за очком слетали вчера.
Killofwrath
Killofwrath
вчера в 18:11
Кстати на ВПД запрещена фото/видео-съемка
Какого хрена этих критинов снимают?)
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 18:05
Сочетание слов "спартак" и "вылетел" звучит гармонично, даже как-то обыденно
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:58
Ой,чую-быть беде!
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Добряк
Добряк
вчера в 17:39
Наверняка всем кроме Газизова невозвратные билеты брали...
makkie
makkie ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 17:08
Как цска после ЛЕ?)
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:06
Спартачи могут без очка прилететь в тарасовку.
Саша Белов
Саша Белов
вчера в 16:52
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 16:46
    Очко в Сочи будет для Спартака за счастье.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 16:26
    Тёплой погоды и успешной игры
    Killofwrath
    Killofwrath
    вчера в 16:22
    Спартак вылетел в ФНЛ
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 16:19
    Сочи накажут Спартак. Гыгыгы
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