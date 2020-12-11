«Спартак» вылетел на матч с «Сочи»

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что московская команда вылетела на матч 18-го тура РПЛ с «Сочи».
Встреча пройдет завтра, начало в16.30 по мск.
🏙 Москва ✈️ Сочи 🏝#СочиСпартак pic.twitter.com/mHkRm9GN9U— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 11, 2020
Какого хрена этих критинов снимают?)
Какого хрена этих критинов снимают?)
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Спартак полетел в Сочи уничтожать зенитовский клон
А там и до хозяев доберутся
Спартак полетел в Сочи уничтожать зенитовский клон
А там и до хозяев доберутся