Российские клубы добыли 1 победу, 6 ничьих и потерпели 11 поражений в ЛЧ

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сегодня, 01:45

Завершился групповой этап Лиги чемпионов. В этом турнире Россию представляли «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Ни один из клубов не сумел пробиться в 1/8 финала ЛЧ . «Зенит» и «Локомотив» заняли четвёртые места в своих группах и завершили выступление в еврокубках. «Краснодар» финишировал на 3-й строчке и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

Российские клубы одержали единственную победу за 18 матчей. В 5-м туре «Краснодар» на своём поле обыграл «Ренн» (1:0). Также подопечные Мурада Мусаева дважды сыграли вничью и потерпели три поражения.

«Зенит» проиграл в пяти матчах и один раз сыграл вничью. «Локомотив» трижды сыграл вничью и потерпел три поражения.