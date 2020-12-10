Российские клубы добыли 1 победу, 6 ничьих и потерпели 11 поражений в ЛЧ

Завершился групповой этап Лиги чемпионов. В этом турнире Россию представляли «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Ни один из клубов не сумел пробиться в 1/8 финала ЛЧ. «Зенит» и «Локомотив» заняли четвёртые места в своих группах и завершили выступление в еврокубках. «Краснодар» финишировал на 3-й строчке и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.
Российские клубы одержали единственную победу за 18 матчей. В 5-м туре «Краснодар» на своём поле обыграл «Ренн» (1:0). Также подопечные Мурада Мусаева дважды сыграли вничью и потерпели три поражения.
«Зенит» проиграл в пяти матчах и один раз сыграл вничью. «Локомотив» трижды сыграл вничью и потерпел три поражения.
Легионеров им подавай, мало вам четырех негров?!)))
Легионеров им подавай, мало вам четырех негров?!)))
стоит только посмотреть в турнирные таблицы
сколько очков набрали наши команды
Краснодар - 5 очков
Локо - 3 очка
ЦСКА - 3 очка
Зенит - 1 очко
Ростов - 0 очков
Динамо - 0 очков
стоит только посмотреть в турнирные таблицы
сколько очков набрали наши команды
Краснодар - 5 очков
Локо - 3 очка
ЦСКА - 3 очка
Зенит - 1 очко
Ростов - 0 очков
Динамо - 0 очков
Главное что бы зениту в ЧР было все хорошо.
Главное что бы зениту в ЧР было все хорошо.
А так , чего удивляться ...??? Это состояние всего нашего больного футбола. Селяви...по моему .....
А так , чего удивляться ...??? Это состояние всего нашего больного футбола. Селяви...по моему .....
отдельное спасибо Зениту !
отдельное спасибо Зениту !