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Российские клубы добыли 1 победу, 6 ничьих и потерпели 11 поражений в ЛЧ

сегодня, 01:45

Завершился групповой этап Лиги чемпионов. В этом турнире Россию представляли «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Ни один из клубов не сумел пробиться в 1/8 финала ЛЧ. «Зенит» и «Локомотив» заняли четвёртые места в своих группах и завершили выступление в еврокубках. «Краснодар» финишировал на 3-й строчке и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

Российские клубы одержали единственную победу за 18 матчей. В 5-м туре «Краснодар» на своём поле обыграл «Ренн» (1:0). Также подопечные Мурада Мусаева дважды сыграли вничью и потерпели три поражения.

«Зенит» проиграл в пяти матчах и один раз сыграл вничью. «Локомотив» трижды сыграл вничью и потерпел три поражения.

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ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 15:15
Спасибо Газпрому и Зениту что в Ленобласти не осталось футбольных команд!
Легионеров им подавай, мало вам четырех негров?!)))
DmitryFCSM
DmitryFCSM
сегодня в 15:05
    бибра
    бибра
    сегодня в 14:58
    Ста.... Стаса на них нет!!!
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 14:42
    Зенит заработал 0 очков , вот такой у нас назначенный чемпион !
    Oliver S
    Oliver S ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    сегодня в 14:40
    Т.е. к ФК Зенит в целом и к Семаку и игрокам в частности у тебя претензий нет?
    rubinovyi2
    rubinovyi2 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    сегодня в 14:04
    А вашей шаланде,во главе с генерал-адмиралом,не все равно при какой схеме на дно идти?)))
    pomor45
    pomor45
    сегодня в 13:57
    Зенит в ЛЧ сдулся и тю-тю - заменить его некому. Придётся ждать, когда Зенит восстановит свои позиции в ЕК, а это в таком утлом чемпе практически невозможно.
    альсато
    альсато
    сегодня в 13:19
    Нормально сыгранули))))....могло быть еще хуже))))))
    andrefino13
    andrefino13
    сегодня в 13:08
    Набирая последние два года по 4600 баллов уверенно движемся ниже 15 го места в таблице коэффициентов Уефа, отсекутся два успешных года, 9 и 12 с копейками, и будем месте на двадцатом.
    oFANATo
    oFANATo ответ Юрниекс1 (раскрыть)
    сегодня в 13:08
    Оценки выставили еврокубки
    стоит только посмотреть в турнирные таблицы
    сколько очков набрали наши команды
    Краснодар - 5 очков
    Локо - 3 очка
    ЦСКА - 3 очка
    Зенит - 1 очко
    Ростов - 0 очков
    Динамо - 0 очков
    kastites
    kastites
    сегодня в 13:04
    Круто
    Юрниекс1
    Юрниекс1
    сегодня в 12:53, ред.
    Я бы выставил такие оценки за выступление наших команд в еврокубках.Динамо и Ростов-0.Зенит-1,Локо и ЦСКА -2.Краснодар 3+.
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий
    сегодня в 12:49
    Синие паруса пошли на ДНО!!
    KamazOMvMOZG
    KamazOMvMOZG
    сегодня в 12:23
    Уровень высокий. Так говорят о зарплатах футболисты РФ, ведь в других странах им столько не платят горе-инвалидам...а что касается игры :) ... вы где там игру у них видели за все эти матчи?)
    Физручини
    Физручини
    сегодня в 12:18
    Ну что тут скажешь..уровень!
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 12:13
    Стоит сказать спасибо Федуну который придумал данный лимит на легионеров и РФС который послушал этого «дурачка» и принял его с поправками вместо 10+15 на 8+17.
    Исамуддин Бутаев 1
    Исамуддин Бутаев 1
    сегодня в 12:09
    Верните советскую систему
    viv
    viv
    сегодня в 12:02
    Очередное позорное выступление Зенита и Локо в ЛЧ. Опять четвертые места. А Зенит вообще пробил дно набрал всего 1 очко.
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий
    сегодня в 11:56
    Все нормально пускай Дюков и ко далее правят футболом)))
    Главное что бы зениту в ЧР было все хорошо.
    Indian
    Indian
    сегодня в 11:33
    Всех в Кремль на раздачу орденов, званий ЗМС, автомобилей
    Мessi 10
    Мessi 10
    сегодня в 11:26
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      сегодня в 11:18
      Зениту с дзюбой нашими" флагманам" во всем отдельная благодарность.
      А так , чего удивляться ...??? Это состояние всего нашего больного футбола. Селяви...по моему .....
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      сегодня в 11:10
      Да, гордиться тут нечем! С такими результатами нужно голову зарывать в песок и скорее думать как исправлять текущее положение.
      kachan63
      kachan63
      сегодня в 11:07
      Добытчики, бл@ть! Хоть "Краснодар" порадовал.
      Futurista
      Futurista
      сегодня в 11:04
      Спартак придет...порядок наведет)...
      NEADEKVAT
      NEADEKVAT ответ 1asss (раскрыть)
      сегодня в 11:00
      Да им всё божья роса, даже когда скатятся как Турки. Само собой, средний россиянин падок на популизм. Вова быстро смекнул)
      Знатог
      Знатог ответ zooveterinar (раскрыть)
      сегодня в 10:46
      И нам на всех нужна 1 победа, 1 на всех мы за ценой не постоим)
      Alexxandro
      Alexxandro
      сегодня в 10:45
      Это конечно полное дно, в очередной раз доказали себе и всей Европе, что мы "Футбольная Держава" ))) За Зенит особенно стыдно...
      112910415
      112910415
      сегодня в 10:43
      класс !
      отдельное спасибо Зениту !
      zooveterinar
      zooveterinar
      сегодня в 10:38
      Одной виктории хватит!!! А сколько вы думали? Одной победы на всех достаточно, осталное победила дружба!!!
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