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Дуймович: «„Динамо“ З попался сильнейший соперник из всех возможных»

сегодня, 18:21
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)Динамо18.02.2021 в 20:55 Не начался

Экс-игрок «Локомотива» Томислав Дуймович оценил результат жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой «быки» сыграют с загребским «Динамо».

Трудно сказать, кто будет фаворитом. «Динамо» вышло с первого места из трудной группы с ЦСКА, «Фейеноордом» и «Вольфсбергом». Я предполагал, что ЦСКА будет фаворитом в борьбе с «Динамо», но получилось все равно наоборот.

«Краснодар» — сильный соперник. С хорошим составом, традициями. Постепенно клуб идёт к вершине, в российском чемпионате он на хорошем счёту. Думаю, что в этой паре будет много борьбы. Загребскому «Динамо» попался сильнейший соперник из всех возможных.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:07
Всех рассмешил последними словами
beefs
beefs
сегодня в 19:52
Краснодару повезло с жеребьевкой, соперник нормальный се возможно мяч круглый, удачи быкам...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:39
Этот гражданин Дуймович всерьез считает, что Краснодар сильнее Тоттенхема. МанЮнайтед, Арсенала, Милана, Ромы? Шутник однако.
ДСА
ДСА
сегодня в 19:28
Нужно оправдать ожидания.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 19:23
Соперник несомненно серьезный (других не было), но ведь мог попасться тот же "Наполи", "Рома", "Наполи", "МЮ". Из сеянных команд наверное один из самых удобных соперников. "ЦСКА" играл с ними в первом матче на равных и был даже ближе к победе. В расчет второй матч не беру ввиду неоптимального состава и кризиса в команде. Все будет зависеть от того - в какой форме "Краснодар" подойдет к 18 февраля. Шансы примерно равны.
Vik_ont25
Vik_ont25
сегодня в 18:30
Вот это, я понимаю, прогиб!!! Я даже поперхнулся!
shlomo
shlomo
сегодня в 18:27
На да...ну да....остальные это мальчики для бития прямо.....
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:24
Про ЦСКА они так же говорили)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:22
А кому сейчас легко?
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