Дуймович: «„Динамо“ З попался сильнейший соперник из всех возможных»

Экс-игрок «Локомотива» оценил результат жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой «быки» сыграют с загребским «Динамо».

Трудно сказать, кто будет фаворитом. «Динамо» вышло с первого места из трудной группы с ЦСКА , «Фейеноордом» и «Вольфсбергом». Я предполагал, что ЦСКА будет фаворитом в борьбе с «Динамо», но получилось все равно наоборот.

«Краснодар» — сильный соперник. С хорошим составом, традициями. Постепенно клуб идёт к вершине, в российском чемпионате он на хорошем счёту. Думаю, что в этой паре будет много борьбы. Загребскому «Динамо» попался сильнейший соперник из всех возможных.