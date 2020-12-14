Дуймович: «„Динамо“ З попался сильнейший соперник из всех возможных»

Экс-игрок «Локомотива» Томислав Дуймович оценил результат жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой «быки» сыграют с загребским «Динамо».
Трудно сказать, кто будет фаворитом. «Динамо» вышло с первого места из трудной группы с ЦСКА, «Фейеноордом» и «Вольфсбергом». Я предполагал, что ЦСКА будет фаворитом в борьбе с «Динамо», но получилось все равно наоборот.
«Краснодар» — сильный соперник. С хорошим составом, традициями. Постепенно клуб идёт к вершине, в российском чемпионате он на хорошем счёту. Думаю, что в этой паре будет много борьбы. Загребскому «Динамо» попался сильнейший соперник из всех возможных.