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Недвед: «Я ожидаю, что матч с „Порту“ будет очень сложным»

сегодня, 16:16

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которой стало известно, что туринский клуб сыграет с «Порту».

Мы не можем думать о недооценке соперника. Я уже говорил в прошлом году, что все эти команды привыкли выступать в ЛЧ.

Я ожидаю, что матч с «Порту» будет очень сложным, я знаю тренера Консейсау, с которым я играл в «Лацио». Это прекрасный наставник, который играет по очень организованной схеме 3-5-2. И это будет невероятно сложная игра.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 17:58
Да ладно переживать.Левые пенальки сделают свое дело ахаха
juvenale
juvenale
сегодня в 17:33
легких матчей в лч нет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:25
Порту вас разнесет в пух и прах!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:25
Не самый тяжелый выпал жребий.
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