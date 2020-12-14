Недвед: «Я ожидаю, что матч с „Порту“ будет очень сложным»

Вице-президент «Ювентуса» прокомментировал жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которой стало известно, что туринский клуб сыграет с «Порту».

Мы не можем думать о недооценке соперника. Я уже говорил в прошлом году, что все эти команды привыкли выступать в ЛЧ .

Я ожидаю, что матч с «Порту» будет очень сложным, я знаю тренера Консейсау, с которым я играл в «Лацио». Это прекрасный наставник, который играет по очень организованной схеме 3-5-2. И это будет невероятно сложная игра.