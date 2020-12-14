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Гомес намекнул на скорый уход из «Аталанты»

сегодня, 13:25

Нападающий «Аталанты» Алехандро Гомес через свой Инстаграм обратился к болельщикам. Напомним, что недавно футболист повздорил с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. После чего игрок был исключен из главной команды. Также появились слухи, что Гомес близок к уходу из «Аталанты».

Дорогие фанаты, пишу вам здесь, потому что у меня нет других способов защитить себя или поговорить с вами.

Я просто хочу вам сказать, что, когда я уйду, вы узнаете настоящую правду. Вы прекрасно меня знаете, вы понимаете, что я из себя представляю. Люблю вас, ваш капитан.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 15:12, ред.
рофл, Гомес чутка что-то попутал. Он как бы наемный работник который ослушался своего прямого руководителя. Странные предьявы. А заменить его есть кем, последний матч чемпионата это показал.
Зачем бычит - не понятно, уже не молодой, и больше зарплату чем тут уже никто не даст.
Аталанта же, если не дураки, избавятся и от Гомеса и от Иличича этим летом.
pomor45
pomor45
сегодня в 14:55
Не выдержал конкуренции с Лёшей Миранчуком.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 14:21
ну и куда уйдет в условные дженоа. Ну может Юве заберет в силу его "молодого " возраста.)
Cat01
Cat01
сегодня в 13:38
Надо ещё поиграть
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:37
Ещё может всё успокоится.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:29
Нехорошо уходит.
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