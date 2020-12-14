Гомес намекнул на скорый уход из «Аталанты»

Нападающий «Аталанты» через свой Инстаграм обратился к болельщикам. Напомним, что недавно футболист повздорил с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. После чего игрок был исключен из главной команды. Также появились слухи, что Гомес близок к уходу из «Аталанты».

Дорогие фанаты, пишу вам здесь, потому что у меня нет других способов защитить себя или поговорить с вами.

Я просто хочу вам сказать, что, когда я уйду, вы узнаете настоящую правду. Вы прекрасно меня знаете, вы понимаете, что я из себя представляю. Люблю вас, ваш капитан.