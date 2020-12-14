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Тирни: «Вина за последние результаты „Арсенала“ лежит на игроках»

сегодня, 15:11
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

Защитник «Арсенала» Киран Тирни поделился мыслями о неудачных результатах команды. Накануне «канониры» уступили «Бернли» (0:1) в 12-м туре АПЛ. «Арсенал» проиграл четыре домашних матча подряд в лиге впервые с 1959 года

Это невозможно скрыть. Честно говоря, это ужасно. Это не то, чего заслуживают болельщики, наш тренер и совет директоров. Это мы, игроки, должны взять на себя ответственность за это.

У нас есть отличный тренер, и мы верим в него на все 100 процентов. Вина лежит на нас, и больше ни на ком.

Все идет не так. Мы работаем и делаем правильные вещи на тренировках, работаем так усердно, как только можем.

Такое случается в футболе. Это худшее, что мы, вероятно, чувствовали в своей карьере, и никто не собирается помогать нам, кроме нас самих.

Так что нам просто нужно продолжать верить, сохранять позитивный настрой. Я знаю, что это тяжело. Я знаю, что болельщики заслуживают гораздо большего, и все, что я могу сделать, — это извиниться перед каждым из болельщиков в эти трудные времена.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
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