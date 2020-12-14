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Директор «Реала» — о жеребьёвке ЛЧ: «В хорошей форме мы победим любой клуб»

сегодня, 16:51

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо оценил результат жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой мадридцы сыграют с «Аталантой».

Самое главное, что мы находимся в хорошей форме. При таких обстоятельствах мы можем победить любого. Конечно, исторически мы всегда предпочитали проводить ответный матч дома. Я участвовал в некоторых исторических камбэках, а родной стадион и фанаты оказывали влияние. Нам нужно добиться хорошего результата в первом матче, чтобы потом воспользоваться преимуществом в ответном в Мадриде.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 17:53
Реал Мадрид в этом сезоне такая команда, которая может обыграть Любого, хоть Баварию, хоть МС, хоть Барсу с Юве, но и проиграть любому ) Кадисам или Шахтерам ) так что в любом случае будет интересно, а мы, болельщики, посмотрим и будем болеть за любимый клуб!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:50
Так может любой из клубов плей-офф сказать))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:28
Грех жаловаться на жребий.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:00
если будет миранчук, то реалу даже чакыр не поможет))
Gelious
Gelious
сегодня в 16:57
Хала Мадрид!
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