Директор «Реала» — о жеребьёвке ЛЧ: «В хорошей форме мы победим любой клуб»

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо оценил результат жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой мадридцы сыграют с «Аталантой».

Самое главное, что мы находимся в хорошей форме. При таких обстоятельствах мы можем победить любого. Конечно, исторически мы всегда предпочитали проводить ответный матч дома. Я участвовал в некоторых исторических камбэках, а родной стадион и фанаты оказывали влияние. Нам нужно добиться хорошего результата в первом матче, чтобы потом воспользоваться преимуществом в ответном в Мадриде.