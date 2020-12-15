«Тоттенхэм» собирается продлить контракт с Соном

Сообщается, что «Тоттенхэм» собирается продлить контракт с нападающим Хын-Мин Соном.
По данным источника, стороны находятся в продвинутой стадии переговоров.
Раньше была информация, что Сон по новому контракту будет зарабатывать около 200 тыс. фунтов в неделю.
Даже удивлён, как Тоттенхему удаётся удерживать его в команде - Сон мог бы усилить не мало команд статусом повыше. Но видимо Леви нашёл какой-то подход к нему, что кореец рад оставаться со шпорами. Хотя может в этом сезоне завоюют, наконец, пару трофеев - так что старается он не зря.
В любом случае, я скорее удивлён, почему с ним раньше не продлили контракт. Он это заслужил уже давно, и преданностью и самоотдачей, в том числе...
Даже удивлён, как Тоттенхему удаётся удерживать его в команде - Сон мог бы усилить не мало команд статусом повыше. Но видимо Леви нашёл какой-то подход к нему, что кореец рад оставаться со шпорами. Хотя может в этом сезоне завоюют, наконец, пару трофеев - так что старается он не зря.
В любом случае, я скорее удивлён, почему с ним раньше не продлили контракт. Он это заслужил уже давно, и преданностью и самоотдачей, в том числе...