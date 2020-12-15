«Тоттенхэм» собирается продлить контракт с Соном

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15 декабря 2020, 14:55

Сообщается, что «Тоттенхэм» собирается продлить контракт с нападающим .

По данным источника, стороны находятся в продвинутой стадии переговоров.

Раньше была информация, что Сон по новому контракту будет зарабатывать около 200 тыс. фунтов в неделю.