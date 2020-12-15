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«Тоттенхэм» собирается продлить контракт с Соном

15 декабря 2020, 14:55

Сообщается, что «Тоттенхэм» собирается продлить контракт с нападающим Хын-Мин Соном.

По данным источника, стороны находятся в продвинутой стадии переговоров.

Раньше была информация, что Сон по новому контракту будет зарабатывать около 200 тыс. фунтов в неделю.

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shlifen
shlifen
15 декабря в 16:08
По современным меркам Сон получает в Тоттенхеме "копейки", а играет он бомбически уже не первый год - поэтому не удивительно, что шпоры хотят продлить с ним контракт. В этом году их связка с Кейном раскрылась абсолютно по новому...
Даже удивлён, как Тоттенхему удаётся удерживать его в команде - Сон мог бы усилить не мало команд статусом повыше. Но видимо Леви нашёл какой-то подход к нему, что кореец рад оставаться со шпорами. Хотя может в этом сезоне завоюют, наконец, пару трофеев - так что старается он не зря.
В любом случае, я скорее удивлён, почему с ним раньше не продлили контракт. Он это заслужил уже давно, и преданностью и самоотдачей, в том числе...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 декабря в 14:57
Хорошая идея,Сон хорош!
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