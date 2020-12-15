ЭСК РФС: «Казарцев ошибся, не назначив пенальти в матче „Ротор“ — „Уфа“»

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15 декабря 2020, 16:00

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза дала оценку решениям арбитра Василия Казарцева в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» — «Уфа» (1:0).

«Судья ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота „Ротора“ на 67-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист „Ротора“ Бека Микелтадзе умышленно играет рукой, стремясь заблокировать удар в направлении собственных ворот. Рука игрока отставлена в сторону, делает его тело неестественно больше, а её движение направлено к мячу.