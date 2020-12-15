ЭСК РФС: «Казарцев ошибся, не назначив пенальти в матче „Ротор“ — „Уфа“»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза дала оценку решениям арбитра Василия Казарцева в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» — «Уфа» (1:0).
«Судья ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота „Ротора“ на 67-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист „Ротора“ Бека Микелтадзе умышленно играет рукой, стремясь заблокировать удар в направлении собственных ворот. Рука игрока отставлена в сторону, делает его тело неестественно больше, а её движение направлено к мячу.
Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче игроку „Ротора“ Сергею Макарову на 73-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что имевшая место кратковременная задержка соперника в чужой штрафной площади не может рассматриваться как срыв перспективной атаки. Взаимное расположение футболиста „Уфы“ Тимура Жамалетдинова и его партнёров по команде не позволяет сделать вывод о наличии свободного пространства и/или преимущества в количестве игроков, имеющих возможность развить данную атаку в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении РФС.
Нет же!
А что толку тогда сейчас говорить? И для чего тогда ВАР этот недоВАРенный!?
Есть хорошая русская пословица - После драки кулаками не машут!
Нет же!
А что толку тогда сейчас говорить? И для чего тогда ВАР этот недоВАРенный!?
Есть хорошая русская пословица - После драки кулаками не машут!
Никера себе ошибка!!). Офицера Булыкину не давать не есть, ни пить. 24 часа в сутки нюхать, слушать, капать!
Развели бесполезные должности. Зато, как звучит!
"Офицер РФС...."
Никера себе ошибка!!). Офицера Булыкину не давать не есть, ни пить. 24 часа в сутки нюхать, слушать, капать!
Развели бесполезные должности. Зато, как звучит!
"Офицер РФС...."