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ЭСК РФС: «Казарцев ошибся, не назначив пенальти в матче „Ротор“ — „Уфа“»

15 декабря 2020, 16:00
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза дала оценку решениям арбитра Василия Казарцева в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» — «Уфа» (1:0).

«Судья ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота „Ротора“ на 67-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист „Ротора“ Бека Микелтадзе умышленно играет рукой, стремясь заблокировать удар в направлении собственных ворот. Рука игрока отставлена в сторону, делает его тело неестественно больше, а её движение направлено к мячу.

Судья правильно не вынес второе предупреждение в матче игроку „Ротора“ Сергею Макарову на 73-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что имевшая место кратковременная задержка соперника в чужой штрафной площади не может рассматриваться как срыв перспективной атаки. Взаимное расположение футболиста „Уфы“ Тимура Жамалетдинова и его партнёров по команде не позволяет сделать вывод о наличии свободного пространства и/или преимущества в количестве игроков, имеющих возможность развить данную атаку в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении РФС.

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Все комментарии
протон1
протон1
15 декабря в 22:11
не ошибся. а договорняк был. деньги поделили. и посчитали что ошибка. судьи сами же и мошенники есть. им тоже надо жить. расти детей. дом строить из алмазов.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
15 декабря в 21:06
РПЛ судят урки
Gahi
Gahi
15 декабря в 21:04
Что-то часто судейский корпус стал употреблять  в разъяснение слова мотивирован не мотивирован. Видимо отсюда и кроятся большая мотивация судьи на поле совершать предвзятые ошибки.
Союзник противников
Союзник противников
15 декабря в 20:10
Признать ошибку,не повлиявшую на результат,так же просто,как тупо на 90+2 минуте ,при счёте 4-0 в пользу "Ростова" пять минут рассматривать ВАРевом эпизод опять же в их пользу.Вроде справедливо,а в осенне-зимнее время-чистое издевательство и чиновничья тупость.В баскетболе при подобном преимуществе просто стоят с мячом обе команды,для порядка стуча им об пол и ожидая свистка.А тут,якобы, принципиальность...
Александр Рябов
Александр Рябов
15 декабря в 19:46
Всегоодна ошибка была признанна в матче? И из-за этого столько шума? Уфинцы лучше бы не удалялись и сами с игры забивали, чем на спорные пенали надеются. За игру не одного стопроцентного момента они не создали. У Ротора ещё до гола, было два отличных момента для взятия ворот, считаю справедливо что они выиграли. Рахимов сказал, что справедлива была бы ничья, нефига подобного. Уфе до этого два тура уже фортило, но не весь чемп же такая пруха, много хотят башкиры. Думаю вылетит Уфа по итогам, самая слабая команда в лиге, по игре.
волгодон 2
волгодон 2
15 декабря в 18:46
..ЭСК РФС обяжет букмекеров вернуть деньги тем,кто был уверен,что Уфа не проиграет..)
sv_1969
sv_1969
15 декабря в 18:43
Казарцев ошибся! Это уже аксиома)))
Пpoтив всех
Пpoтив всех ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
15 декабря в 18:35, ред.
На колени к Вилкову
Пpoтив всех
Пpoтив всех
15 декабря в 18:34
Рецидивист однако
Hypnoz
Hypnoz
15 декабря в 17:55
Почему, этого товарища не отстранили пожизненно ?!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
15 декабря в 17:55
Казарцева уже раз пять надо было посадить на электрический стул.
старина
старина
15 декабря в 17:04
Все свои пенали он поставил в первом туре еще
mat73
mat73
15 декабря в 16:53
И что дальше? Присуждение технического поражения Ротору, и 3 очка Уфе?
Нет же!
А что толку тогда сейчас говорить? И для чего тогда ВАР этот недоВАРенный!?

Есть хорошая русская пословица - После драки кулаками не машут!
112910415
112910415
15 декабря в 16:45
высшая мера ведь не применяется у нас ?
beefs
beefs
15 декабря в 16:37
и когда же закончится, ни один тур без скандала...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
15 декабря в 16:20
Для суда в Гаагу. Копим отправляем.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
15 декабря в 16:15
Весь судебный корпус на проверку. Груглосуточное наблюдение с прослушкой, даже на толчке. Хоть на полиграф, хоть на фен, хоть на утюг. Матюнина поймали за жабры, а в РПЛ, что судьи из другого теста сделаны?).
Никера себе ошибка!!). Офицера Булыкину не давать не есть, ни пить. 24 часа в сутки нюхать, слушать, капать!
Развели бесполезные должности. Зато, как звучит!
"Офицер РФС...."
Leha-ha50
Leha-ha50
15 декабря в 16:12
Что то часто Казарцев косячит?!? Даже ВАР ему побоку - это подозрительно.
ermak6848
ermak6848
15 декабря в 16:10
Уволить без золотого парашут..
ДАША Д
ДАША Д
15 декабря в 16:03
Пожизненное отстранение так и просится к этому судьишке.
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