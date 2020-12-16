Аршавин: «Кокорин в Италии? Может быть, для него это лучший вариант»

Бывший футболист «Зенита» поделился мнением о том, почему нападающий «Спартака» не может проявить себя в московской команде.

На данный момент Саша не приносит той пользы, для которой его брали. Лично для меня это тоже сожаление. Я люблю его как футболиста. На месте Газизова тоже взял его бы, но пока Саша не является главной скрипкой у москвичей.

Почему не идет у него в «Спартаке»? Во-первых, травмы, потому что 2-3 травмы за полгода — это много. Плюс хорошо выглядят Понсе и Ларссон. А когда Саша здоров, его чаще используют под нападающими, а это не его позиция. Конечно, когда ты только выходишь играть и опять получаешь травму, это не добавляет физических кондиций. Схему менять под него? Не имеет смысла сейчас, потому что другие игроки являются первыми скрипками.

Кокорин в Италии? Может быть, для него это лучший вариант. Уехать из нашей страны, поиграть в другой атмосфере. Там он будет просто Саша Кокорин, а здесь к нему очень много внимания, в том числе нефутбольного.