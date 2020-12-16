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Аршавин: «Кокорин в Италии? Может быть, для него это лучший вариант»

16 декабря 2020, 15:01

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о том, почему нападающий «Спартака» Александр Кокорин не может проявить себя в московской команде.

На данный момент Саша не приносит той пользы, для которой его брали. Лично для меня это тоже сожаление. Я люблю его как футболиста. На месте Газизова тоже взял его бы, но пока Саша не является главной скрипкой у москвичей.

Почему не идет у него в «Спартаке»? Во-первых, травмы, потому что 2-3 травмы за полгода — это много. Плюс хорошо выглядят Понсе и Ларссон. А когда Саша здоров, его чаще используют под нападающими, а это не его позиция. Конечно, когда ты только выходишь играть и опять получаешь травму, это не добавляет физических кондиций. Схему менять под него? Не имеет смысла сейчас, потому что другие игроки являются первыми скрипками.

Кокорин в Италии? Может быть, для него это лучший вариант. Уехать из нашей страны, поиграть в другой атмосфере. Там он будет просто Саша Кокорин, а здесь к нему очень много внимания, в том числе нефутбольного.

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Все комментарии
africatranzit
africatranzit
16 декабря в 19:52, ред.
Какая Италия... ну если ток волонтером))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 декабря в 15:44
Ага, пусть там итальянским тренерам объясняет про мышечные боли, хруст в суставах и несварение желудка.
ДАША Д
ДАША Д
16 декабря в 15:42
В серии В ему в нынешнем состоянии место.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 декабря в 15:38
Саня и тут себя не плохо чувствует , печаль в глазах отсутствует.
Cat01
Cat01
16 декабря в 15:27
Это просто апрельская шутка
nikoladolgov
nikoladolgov
16 декабря в 15:22
Аршавин : На лавке в Европе гораздо теплее , чем в Москве. По себе знаю.
Mangur
Mangur
16 декабря в 15:05
Впервые соглашусь с Аршавиным
sv_1969
sv_1969
16 декабря в 15:02, ред.
Кокорин в Италии? Да вы. чееее!!!
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