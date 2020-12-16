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Червиченко: «В Германии Тедеско себе такого не позволял»

16 декабря 2020, 14:24

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал скандал с участием главного тренера московского клуба Доменико Тедеско в матче 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).

Когда не получается на поле, то начинаешь скатываться в истерику. То, что произошло в начале сезона, дало свои плоды. Я про матч с «Сочи» в первом туре. Оттуда извлекли серьезную выгоду. 7-8 очков «Спартаку» подарили. Истерика дает свой эффект. Но сейчас профита от нее нет. «Спартак» начинают судить как всех. Уже перестают реагировать на даже самые явные падения.

Я в этой ситуации не увидел ни расизма, ни национализма, ни ксенофобии. А вы посмотрите, как пиар-служба «Спартака» продолжает пляски и танцы с бубном. В Германии во второсортных изданиях пишут про ксенофобию, что в России прижимают немцев. За эти вещи надо наказывать Тедеско. Он должен вести себя скромнее.

В Германии Доменико себе такого не позволял. А в России думает, что попал в банановую республику?

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Супервайзер
Супервайзер
16 декабря в 15:42, ред.
Так в Германии таких, как Червиченко нет !
У нас банановая республика, но только со снегом)).
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
16 декабря в 15:19
Банановая и есть ,чего душой кривить !
berda2003
berda2003
16 декабря в 15:19
в германии не он себе такого не позволял, а ему не позволяли...
А в России упали все на 63 и начали причитать: "Какой специалист, такой эмоциональный, креативный..." специалист - никакой, а а пляски в тренерской зоне - признак идиота...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Griz07 (комментарий удален) (раскрыть)
16 декабря в 14:54
Когда надо он немец, а когда и румын, а если, что то итальянец! Одним словом "хамелеон"!!!
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
16 декабря в 14:50
А что сказал Черевченко?)...
kastites
kastites
16 декабря в 14:45
В спартаке все неадекваты
за
за
16 декабря в 14:39
ЧервИченко раздобрел на бананах.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 декабря в 14:33
Он ещё не обыграл Зенит....
Зачем Черевченко говорит это заранее....
mihaluch
mihaluch
16 декабря в 14:28
Что позволяют то он и делает.
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