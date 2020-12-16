Червиченко: «В Германии Тедеско себе такого не позволял»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал скандал с участием главного тренера московского клуба в матче 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).

Когда не получается на поле, то начинаешь скатываться в истерику. То, что произошло в начале сезона, дало свои плоды. Я про матч с «Сочи» в первом туре. Оттуда извлекли серьезную выгоду. 7-8 очков «Спартаку» подарили. Истерика дает свой эффект. Но сейчас профита от нее нет. «Спартак» начинают судить как всех. Уже перестают реагировать на даже самые явные падения.

Я в этой ситуации не увидел ни расизма, ни национализма, ни ксенофобии. А вы посмотрите, как пиар-служба «Спартака» продолжает пляски и танцы с бубном. В Германии во второсортных изданиях пишут про ксенофобию, что в России прижимают немцев. За эти вещи надо наказывать Тедеско. Он должен вести себя скромнее.

В Германии Доменико себе такого не позволял. А в России думает, что попал в банановую республику?