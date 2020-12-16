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Бушманов: «Усталость „Зенита“ после еврокубков вряд ли поможет „Спартаку“»

16 декабря 2020, 14:34
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал предстоящий матч 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».

Тедеско все же выведет «Спартак» на матч против «Зенита», его присутствие на бровке будет важно для команды, но решающим фактором это не станет. «Спартак» нечасто в этом сезоне забивает больше двух голов, и сегодня ему будет непросто поправить статистику. Другое дело, что «Зенит» сейчас тоже не так часто много забивает. Не больше двух мячей или даже больше одного. Особенно в чемпионате России.

Усталость «Зенита» после еврокубков вряд ли поможет «Спартаку» — в Санкт-Петербурге к этому матчу все уже подошли в более-менее нормальном состоянии.

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Бубнин
Бубнин
16 декабря в 15:28
В российском чемпионате по спортивной ходьбе все решит Карасев.
4RT
4RT
16 декабря в 15:15
Устали от хождения по бутикам и барам
berda2003
berda2003
16 декабря в 15:12
в ЛЧ зенит устал ходить пешком по полю. А в игре с динамо носились уже, как бешенные собаки...
nikoladolgov
nikoladolgov ответ ДАША Д (раскрыть)
16 декабря в 15:07
Неправда ваша !
А Дзюба то пахал без перерыва, даже на видео снял результаты своих трудов !
nikoladolgov
nikoladolgov
16 декабря в 15:04
Семак хитер , все 6 матчей в ЛЧ Зенит ходил пешком , не напрягался , поэтому и специально занял в группе последнее место, чтоб в последнем матче сезона бегать все 90 минут и сдохнуть на последних минутах !
Caniggia
Caniggia
16 декабря в 14:55
Ничья.
Grey33
Grey33
16 декабря в 14:49
В двух последних турах Зенит забил 8. Как-то не в тему Бушманов ляпнул.
ДАША Д
ДАША Д
16 декабря в 14:36
В Лиге Чемпионов Зенит отдыхал.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 декабря в 14:35
Какая усталость,пешком отходили,
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