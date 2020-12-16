Бушманов: «Усталость „Зенита“ после еврокубков вряд ли поможет „Спартаку“»

Бывший главный тренер молодежной сборной России прокомментировал предстоящий матч 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».

Тедеско все же выведет «Спартак» на матч против «Зенита», его присутствие на бровке будет важно для команды, но решающим фактором это не станет. «Спартак» нечасто в этом сезоне забивает больше двух голов, и сегодня ему будет непросто поправить статистику. Другое дело, что «Зенит» сейчас тоже не так часто много забивает. Не больше двух мячей или даже больше одного. Особенно в чемпионате России.

Усталость «Зенита» после еврокубков вряд ли поможет «Спартаку» — в Санкт-Петербурге к этому матчу все уже подошли в более-менее нормальном состоянии.