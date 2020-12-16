Игонин: «Тренерская рука Семака очевидна и более заметна»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал предстоящий матч 19-го тура РПЛ между петербургским клубом и «Спартаком».

Тренерская рука Семака очевидна и более заметна. Схема и расстановка игроков при прочих равных у него не изменяются. То есть Семак видит, что можно сделать с этими футболистами. И это — почерк нынешнего «Зенита». Дзюба впереди, быстрый Азмун, который замыкает фланговые передачи. А они в свою очередь идут через среднюю линию сразу вперед от центрального защитника. Мне эта ситуация ясна.