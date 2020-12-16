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Игонин: «Тренерская рука Семака очевидна и более заметна»

16 декабря 2020, 13:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал предстоящий матч 19-го тура РПЛ между петербургским клубом и «Спартаком».

Тренерская рука Семака очевидна и более заметна. Схема и расстановка игроков при прочих равных у него не изменяются. То есть Семак видит, что можно сделать с этими футболистами. И это — почерк нынешнего «Зенита». Дзюба впереди, быстрый Азмун, который замыкает фланговые передачи. А они в свою очередь идут через среднюю линию сразу вперед от центрального защитника. Мне эта ситуация ясна.

А в отношении красно-белых мне понятно, что они хотят играть в активный футбол. Декларируют, что будут делать это агрессивно. Но остается вопрос — может ли «Спартак» играть по-другому. Я пока не вижу, чтобы он мог уверенно действовать позиционно. При этом есть проблема при ситуации, когда команда пропускает первой. «Зенит» в таком случае все равно продолжает гнуть свою линию. Не берусь судить на тему замен Семака. Хотя мне кажется, что в ЛЧ некоторые резкие шаги можно было делать уже после первого тайма, на мой взгляд, они проводились поздновато. Но сами замены логичные. А вот перестроения «Спартака» с одной тактики на другую по ходу матча выглядят не очень убедительно.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья ответ ALEX26659 (раскрыть)
16 декабря в 16:49
"Нет, это была не моя рука!" - ответил Сергей Богданович и почему то густо покраснел...
За адекватность
За адекватность
16 декабря в 16:05
"При этом есть проблема при ситуации, когда команда пропускает первой. «Зенит» в таком случае все равно продолжает гнуть свою линию." Вот тут не поспоришь. В Дортмунде мужественно стояли автобусом, но все же пропустили первыми и продолжили гнуть свою линию, и в "Брюгге" пропустили первыми продолжили гнуть свою линию, и в Риме, результаты известны. Как Вы говорите: "Тренерская рука Семака очевидна."
Legend 6
Legend 6
16 декабря в 15:34
Если Спартак будет быстро играть в футбол, с быстрыми передачами, Зенит сольёт эту игру. Они не успевают перестраиваться. Лига Чемпионов тому подтверждение.
Caniggia
Caniggia
16 декабря в 13:48
Зенит с Семаком топчется на месте. А в Европе с каждым годом всё позорнее.
Grey33
Grey33
16 декабря в 13:42
Лёша, а ты матч первого круга смотрел? Там всё было наоборот. Зенит сел после забитого. Спартак отыгрался.
ALEX26659
ALEX26659
16 декабря в 13:37
на видео с дзюбой , была рука семака видна?
25процентный клоун
25процентный клоун
16 декабря в 13:34
У Семака навесь на дурака, а у Тедеско бегай резко
drug01
drug01
16 декабря в 13:17
Когда есть финансы и выбор любых игроков!!!!пусть проявит в другом клубе!!!!
112910415
112910415
16 декабря в 13:15
а рука в естественном положении ?
или куда - то прижата ?
о, эти вечные вопросы
Leha-ha50
Leha-ha50
16 декабря в 13:14
Вот тут Игонин явно ошибся. Не на ту руку акцент сделал!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
16 декабря в 13:11
У "Зенита" пока заметна только одна рука. Сами знаете кого рука......
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