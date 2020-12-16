Игонин: «Тренерская рука Семака очевидна и более заметна»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал предстоящий матч 19-го тура РПЛ между петербургским клубом и «Спартаком».
Тренерская рука Семака очевидна и более заметна. Схема и расстановка игроков при прочих равных у него не изменяются. То есть Семак видит, что можно сделать с этими футболистами. И это — почерк нынешнего «Зенита». Дзюба впереди, быстрый Азмун, который замыкает фланговые передачи. А они в свою очередь идут через среднюю линию сразу вперед от центрального защитника. Мне эта ситуация ясна.
А в отношении красно-белых мне понятно, что они хотят играть в активный футбол. Декларируют, что будут делать это агрессивно. Но остается вопрос — может ли «Спартак» играть по-другому. Я пока не вижу, чтобы он мог уверенно действовать позиционно. При этом есть проблема при ситуации, когда команда пропускает первой. «Зенит» в таком случае все равно продолжает гнуть свою линию. Не берусь судить на тему замен Семака. Хотя мне кажется, что в ЛЧ некоторые резкие шаги можно было делать уже после первого тайма, на мой взгляд, они проводились поздновато. Но сами замены логичные. А вот перестроения «Спартака» с одной тактики на другую по ходу матча выглядят не очень убедительно.
или куда - то прижата ?
о, эти вечные вопросы
или куда - то прижата ?
о, эти вечные вопросы