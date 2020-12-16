Медведев отреагировал на слухи об уходе из «Зенита»

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16 декабря 2020, 12:13

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи о своем возможном уходе из петербургской команды.

Правда ли, что я покинул «Зенит»? Нет. И уходить не собираюсь.

Напомним, в феврале 2019 года Медведев стал президентом «Зенита», сменив на этом посту Сергея Фурсенко.