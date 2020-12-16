Медведев отреагировал на слухи об уходе из «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи о своем возможном уходе из петербургской команды.
Правда ли, что я покинул «Зенит»? Нет. И уходить не собираюсь.
Напомним, в феврале 2019 года Медведев стал президентом «Зенита», сменив на этом посту Сергея Фурсенко.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1221050/medvedev-aleksandr-zenit
https://youtu.be/5MPpnBZF5hA
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1221050/medvedev-aleksandr-zenit
все уже в курсе, все уже слышали ! )
все уже в курсе, все уже слышали ! )
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Конечно, это четвёртое место в Лиги Чемпионов немного стоит в горле, но не думаю, что это его вина.
Конечно, это четвёртое место в Лиги Чемпионов немного стоит в горле, но не думаю, что это его вина.