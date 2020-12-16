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Медведев отреагировал на слухи об уходе из «Зенита»

16 декабря 2020, 12:13

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи о своем возможном уходе из петербургской команды.

Правда ли, что я покинул «Зенит»? Нет. И уходить не собираюсь.

Напомним, в феврале 2019 года Медведев стал президентом «Зенита», сменив на этом посту Сергея Фурсенко.

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memphis
memphis ответ Иван Тасминский (раскрыть)
16 декабря в 15:30
Прогиб не засчитан, в Газпром не возьмут тебя
Байкал-38
Байкал-38 ответ mat73 (раскрыть)
16 декабря в 15:15
Если создать рейтинг шалаболов РПЛ, то Медведев займёт второе место, первое вне конкуренции Федун!!!
Байкал-38
Байкал-38
16 декабря в 14:04, ред.
Медведев отреагировал на слухи об уходе из «Зенита»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1221050/medvedev-aleksandr-zenit

mat73
mat73
16 декабря в 13:25
Пустозвон и балабол
Dirty_Harry
Dirty_Harry
16 декабря в 13:22
Кто ж от барского стола уйдет
112910415
112910415
16 декабря в 12:34
а вот теперь это поздно !
все уже в курсе, все уже слышали ! )
Союзник противников
Союзник противников
16 декабря в 12:34
Врот это правдивый ответ,базирующийся на известной истине :ОТ кормушки добровольно не уходят.

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
shlomo
shlomo
16 декабря в 12:30
Ну чё....Газизов тоже никуда не собирался, пока....
Futurista
Futurista
16 декабря в 12:27, ред.
Поздно...дымок из трубы уже пошел...
mihaluch
mihaluch
16 декабря в 12:25
Если и уйдёт то только на повышение.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 декабря в 12:18
Ты это Миллеру скажи и он посмеется , прищурив свои глазки.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
16 декабря в 12:14
Сразу подумал что это утка. Мне он как человек и как работник нравится. Его не за что увольнять.

Конечно, это четвёртое место в Лиги Чемпионов немного стоит в горле, но не думаю, что это его вина.
beefs
beefs
16 декабря в 12:13
дыма без огня не бывает...
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