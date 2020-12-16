Боярский: «„Зенит“ сегодня не проиграет»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассуждает о предстоящем матче 19-го тура РПЛ против «Спартака».
«Зенит» не проиграет. Конечно, победа – лучший исход, есть все шансы. Это необходимо и Семаку, и ребята после «Динамо» настроены по-боевому. Выигрыш – путёвка к чемпионскому титулу. Сегодня надо очень постараться. Игра со «Спартаком» принципиальная. Кокорин не приедет, у нас же в порядке Азмун, Дзюба.
«Зенит» играет дома, а дома и стены помогают. Но безответственно нельзя относиться к матчу, «Спартак» – замечательная команда, они будут играть на победу. Но у нас есть шансы защитить свой город и выиграть в этом году чемпионский титул. Если обойдём «Спартак» на шесть очков, будет хороший задел по очкам.
От присутствия или отсутствия Кокорина ничего на зависит
2 декабря опубликовано новое постановление правительства Санкт-Петербурга. Из-за распространения коронавирусной инфекции в городе введены ограничительные меры. Но Зениту плевать на здоровье зрителей, всё равно нагонят пару тыс бюджетников
От присутствия или отсутствия Кокорина ничего на зависит
2 декабря опубликовано новое постановление правительства Санкт-Петербурга. Из-за распространения коронавирусной инфекции в городе введены ограничительные меры. Но Зениту плевать на здоровье зрителей, всё равно нагонят пару тыс бюджетников
Ему видать Медведев проговорился перед отставкой , чтоб как то отбить баксы на билет .
Ему видать Медведев проговорился перед отставкой , чтоб как то отбить баксы на билет .
2. 18 Дзюба с навыками юного режиссера фильмов для взрослых
3. Полезнейшая трансферная политика на деньги богатеющих на глазах пенсионеров, что не аргентинец то звезда мирового масштаба
4. Всеми уважаемая во всем мире "ГОСУДАРСТВЕННАЯ" компания Газпром - наше с вами достояние к слову сказать
5. Бездарный импотент Семак не способный найти в себе смелось покинуть клуб
6. Любимые всеми питерские бакланы начиная с Медведева и заканчивая Боярским...
Казалось бы чего ещё надо что бы вся страна пожелала этой помойке не только проиграть Спартаку но ещё и собраться где то всем вместе на Петровском, обложить себя некачественными китайскими фейерверками и поджечь.
Но это к сожалению мечты...мечты рядового россиянина, а правда такова что играть они будут против таких же импотентов и интригу с интересом к этому матчу уже не смогут поднять на должный уровень даже Мага Исмаилов с Конором. Нас ждет битва двух помоек.
2. 18 Дзюба с навыками юного режиссера фильмов для взрослых
3. Полезнейшая трансферная политика на деньги богатеющих на глазах пенсионеров, что не аргентинец то звезда мирового масштаба
4. Всеми уважаемая во всем мире "ГОСУДАРСТВЕННАЯ" компания Газпром - наше с вами достояние к слову сказать
5. Бездарный импотент Семак не способный найти в себе смелось покинуть клуб
6. Любимые всеми питерские бакланы начиная с Медведева и заканчивая Боярским...
Казалось бы чего ещё надо что бы вся страна пожелала этой помойке не только проиграть Спартаку но ещё и собраться где то всем вместе на Петровском, обложить себя некачественными китайскими фейерверками и поджечь.
Но это к сожалению мечты...мечты рядового россиянина, а правда такова что играть они будут против таких же импотентов и интригу с интересом к этому матчу уже не смогут поднять на должный уровень даже Мага Исмаилов с Конором. Нас ждет битва двух помоек.
Или как простой поц будет сидеть перед телевизором ?
Или как простой поц будет сидеть перед телевизором ?
И тут Боярский, великий эксперт футбола даёт прогноз что Зенит дома сегодня не проиграет. С таким же успехом он мог дать прогноз что завтра будет четверг
И тут Боярский, великий эксперт футбола даёт прогноз что Зенит дома сегодня не проиграет. С таким же успехом он мог дать прогноз что завтра будет четверг
Победа хозяев более очевидна, чем невероятная победа гостей...
Победа хозяев более очевидна, чем невероятная победа гостей...
По остальному спорно......
Во-первых в этом году выиграть чемпионский титул не получится....ибо в декабре чемпионат не заканчивается...
Во-вторых где были "домашние помогающие стены" в играх с Брюгге,Рубином,Лацио и Дортмундом ???
В-третьих если Зенит сегодня просто "не проиграет" - то о каких 6-ти очках речь???...задел будет всего в 4 очка...
По остальному спорно......
Во-первых в этом году выиграть чемпионский титул не получится....ибо в декабре чемпионат не заканчивается...
Во-вторых где были "домашние помогающие стены" в играх с Брюгге,Рубином,Лацио и Дортмундом ???
В-третьих если Зенит сегодня просто "не проиграет" - то о каких 6-ти очках речь???...задел будет всего в 4 очка...