Боярский: «„Зенит“ сегодня не проиграет»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассуждает о предстоящем матче 19-го тура РПЛ против «Спартака».

«Зенит» не проиграет. Конечно, победа – лучший исход, есть все шансы. Это необходимо и Семаку, и ребята после «Динамо» настроены по-боевому. Выигрыш – путёвка к чемпионскому титулу. Сегодня надо очень постараться. Игра со «Спартаком» принципиальная. Кокорин не приедет, у нас же в порядке Азмун, Дзюба.

«Зенит» играет дома, а дома и стены помогают. Но безответственно нельзя относиться к матчу, «Спартак» – замечательная команда, они будут играть на победу. Но у нас есть шансы защитить свой город и выиграть в этом году чемпионский титул. Если обойдём «Спартак» на шесть очков, будет хороший задел по очкам.