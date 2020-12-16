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Боярский: «„Зенит“ сегодня не проиграет»

16 декабря 2020, 12:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассуждает о предстоящем матче 19-го тура РПЛ против «Спартака».

«Зенит» не проиграет. Конечно, победа – лучший исход, есть все шансы. Это необходимо и Семаку, и ребята после «Динамо» настроены по-боевому. Выигрыш – путёвка к чемпионскому титулу. Сегодня надо очень постараться. Игра со «Спартаком» принципиальная. Кокорин не приедет, у нас же в порядке Азмун, Дзюба.

«Зенит» играет дома, а дома и стены помогают. Но безответственно нельзя относиться к матчу, «Спартак» – замечательная команда, они будут играть на победу. Но у нас есть шансы защитить свой город и выиграть в этом году чемпионский титул. Если обойдём «Спартак» на шесть очков, будет хороший задел по очкам.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ particular (раскрыть)
16 декабря в 20:21
Фортуна так любит невероятности.
pomor45
pomor45
16 декабря в 20:20
Ранее, после 1 круга, высказывался, что, если Зенит уйдёт в зиму с минусом в 5-6 очков, то весной в недельном режиме сохранит хорошие шансы наверстать отставание. Уже ясно, что, как минимум, Зенит сохранит равенство очков. Так что турнирное положение для весеннего старта у него хорошее. У Спартака всё ровно наооборот. Тедеско не сумел, пользуясь более благоприятным режимом игр по сравнению с участниками ЕК, содать даже минимальный отрыв, а в случае проигрыша допустит довольно критичное отставание. Полагаю, что это не позволяет Спартаку рассчитывать на чемпионство, т.к. бывшие московские участники ЕК в недельном режиме не позволят ему набрать нужное количество очков. Краснодар и остальные тоже очки дарить не станут. Поэтому, велика вероятность, что Спартак снова не попадёт в призёры.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
16 декабря в 20:02
Все равно. В игре обеих команд я всегда болею за их соперниц. Даже в Европе. А то, что Соккер ссылается на второсортного и гонористого актера как на эксперта, авторитета проекту не добавляет.
протон1
протон1
16 декабря в 19:36
очень хотелось бы что бы проигралиии
Caniggia
Caniggia
16 декабря в 19:16
Спартак вряд ли выиграет, но ничья реальна.
Альфи
Альфи
16 декабря в 19:04
Шляпа видно знает , что уже проплатили,раз так уверен...
санек002
санек002 ответ particular (раскрыть)
16 декабря в 18:56
да !увы но ты прав!с таким составом спартак вряд ли выиграет,хотя все возможно!
praporchik zadov
praporchik zadov
16 декабря в 18:52
Как бы то ни было но Боярский частенько угадывает исход матчей....
viv
viv ответ Jeck Denielse (раскрыть)
16 декабря в 18:41, ред.
В-третьих если Зенит сегодня просто "не проиграет" - то ...задел будет всего в 3 очка....
viv
viv
16 декабря в 18:38
    CАRLOS
    CАRLOS
    16 декабря в 18:38
      SHMEL
      SHMEL
      16 декабря в 18:36
      Ничья будет.Федун хотел победу проплатить, но в матчах с Зенитом на победу не принимают.
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
      16 декабря в 18:23
        Даниил Корохов
        Даниил Корохов
        16 декабря в 18:04
        Никто в этом и не сомневается! По мне так на матч с бомжами после полуфинала КР вообще можно не выходить!
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        16 декабря в 17:41
        Разумеется! Зенит же играет на своем поле, а это значит, что у пупсиков нет шансов на победу) Удачи и победы, сине-бело-голубые!
        Ген Геныч
        Ген Геныч
        16 декабря в 17:11
        Ясен пень не проиграет!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))Там всё сделают,что бы Зенит выиграл!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))
        nikoladolgov
        nikoladolgov ответ Petergoff (раскрыть)
        16 декабря в 16:52
        Боярский как всегда в курсах всех тайн кабинетного футбола ...
        Ему видать Медведев проговорился перед отставкой , чтоб как то отбить баксы на билет .
        Старый добрый Валерон
        Старый добрый Валерон
        16 декабря в 16:50
          nikoladolgov
          nikoladolgov
          16 декабря в 16:46
          Неужели Боярский продал свою шляпу и купил билет в ВИП-ложу ?
          Или как простой поц будет сидеть перед телевизором ?
          Водолей Сергеев
          Водолей Сергеев
          16 декабря в 16:38
          Спартак не проиграет. Два забиваки Зенита сегодня вряд ли забьют.
          Пpoтив всех
          Пpoтив всех
          16 декабря в 16:37
            ошалевший
            ошалевший ответ Трезвый повар (раскрыть)
            16 декабря в 16:33
            рано или поздно все серии заканчиваются и как правило в самый неожиданный момент,я вот помню как карпин в меньшенстве переиграл зенит на выезде когда сам великий кариока добил зенит и если мне не изменяет память то там вслучае победы зенит оформлял чемпионство
            Трезвый повар
            Трезвый повар
            16 декабря в 16:30
            Все знают что Спартак 8 лет не выигрывал в Санкт-Петербурге
            И тут Боярский, великий эксперт футбола даёт прогноз что Зенит дома сегодня не проиграет. С таким же успехом он мог дать прогноз что завтра будет четверг
            альсато
            альсато
            16 декабря в 16:27
            Воздержусь от прогноза!.... ибо наши могут все!))))
            particular
            particular
            16 декабря в 16:21
            Осторожные высказывания мушкетёра с хорошими предпосылками для успеха...
            Победа хозяев более очевидна, чем невероятная победа гостей...
            Petergoff
            Petergoff ответ Юрниекс1 (раскрыть)
            16 декабря в 16:20
            Аха,и Мише доложили.
            ошалевший
            ошалевший ответ Jeck Denielse (раскрыть)
            16 декабря в 16:20
            то есть спартак не получит очко при ничье? хорошее образование у вас смотрю
            Кошк 47
            Кошк 47
            16 декабря в 16:06
            тут вопрос не в том кто проиграет,а в том за кого сегодня будут играть продажные свистульки!так что этот матч будет решаться не на поле,увы...
            Dima salev
            Dima salev
            16 декабря в 15:48
            Проигрыш от Сочи может разозлить Спартак и выиграть матч
            Jeck Denielse
            Jeck Denielse
            16 декабря в 14:28
            Соглашусь только с тем что "Спартак замечательная команда"....
            По остальному спорно......
            Во-первых в этом году выиграть чемпионский титул не получится....ибо в декабре чемпионат не заканчивается...
            Во-вторых где были "домашние помогающие стены" в играх с Брюгге,Рубином,Лацио и Дортмундом ???
            В-третьих если Зенит сегодня просто "не проиграет" - то о каких 6-ти очках речь???...задел будет всего в 4 очка...
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