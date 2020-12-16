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Сантос назвал игроков, с которыми отправился бы на необитаемый остров

16 декабря 2020, 12:09

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос назвал трёх игроков «Зенита», с которыми он отправился бы на необитаемый остров.

«Малком, Барриос, Вендел», — сказал Сантос в интервью для пресс-службы петербургского клуба.

Напомним, Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года.

Ранее Дуглас Сантос оценил выступление «Зенита» в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший
16 декабря в 13:25
мулатки свой клан похоже создали в зинке,а дзюрука свой
ermak6848
ermak6848
16 декабря в 13:18
Я лучше останусь дома и буду смотреть около футбольный сериал ДОМ-3
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 декабря в 13:02
А я бы выбрал всю женскую сборную по синхронному плаванью,причём из любой страны!🤣😜🤪
112910415
112910415
16 декабря в 12:57
так, так ..
русскоязычные европеиды не милы закоренелому расисту !
он горько пожалеет
Заполярный
Заполярный ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 декабря в 12:49
Дзюбу азмун не отпустил
Qatar Airways
Qatar Airways
16 декабря в 12:48
Мне кажется, это расизмом попахивает. Ждём действий от УЕФА в сторону Сантоса и Зенита в целом.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
16 декабря в 12:41
Приедет наш Дроздов и всех накормит лягушками. Короче, все умрут.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 декабря в 12:40
Дзюба и сам бы не поехал с Сантосом, он с Азмуном и Орзул отправился бы.
Бубнин
Бубнин
16 декабря в 12:26
Сейчас туда даже Дзюбу с Азмуном не отпустят . По окончании сезона возможно..
DEIVID
DEIVID
16 декабря в 12:18, ред.
Всё понятно, в Зените мужская дружба больше чем дружба.
Я на стреме
Я на стреме ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 декабря в 12:15, ред.
очко оно ведь не железное)
Leha-ha50
Leha-ha50
16 декабря в 12:13
Дзюбу не взял, побоялся.
beefs
beefs
16 декабря в 12:12
пошел бы на консервы...
Cat01
Cat01
16 декабря в 12:11
Это очень забавно
Иван Тасминский
Иван Тасминский
16 декабря в 12:11
Нда...

Интересно же чем он руководствовался? Сия тайна великая есть.
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