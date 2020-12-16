Сантос назвал игроков, с которыми отправился бы на необитаемый остров

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос назвал трёх игроков «Зенита», с которыми он отправился бы на необитаемый остров.
«Малком, Барриос, Вендел», — сказал Сантос в интервью для пресс-службы петербургского клуба.
Напомним, Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года.
Ранее Дуглас Сантос оценил выступление «Зенита» в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.
русскоязычные европеиды не милы закоренелому расисту !
он горько пожалеет
русскоязычные европеиды не милы закоренелому расисту !
он горько пожалеет
Интересно же чем он руководствовался? Сия тайна великая есть.
Интересно же чем он руководствовался? Сия тайна великая есть.