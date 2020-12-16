Сантос назвал игроков, с которыми отправился бы на необитаемый остров

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16 декабря 2020, 12:09

Защитник «Зенита» назвал трёх игроков «Зенита», с которыми он отправился бы на необитаемый остров.

«Малком, Барриос, Вендел», — сказал Сантос в интервью для пресс-службы петербургского клуба.

Напомним, Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года.

Ранее Дуглас Сантос оценил выступление «Зенита» в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.