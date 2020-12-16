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Аршавин — о скандале с Тедеско: «Не нужно до абсурда доводить тему»

16 декабря 2020, 15:05

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал инцидент в матче 18-го тура РПЛ между главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско и тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным.

Отразится ли на российском футболе конфликт Тедеско и Бородина? Надеюсь, не отразится. Знаю Диму и его шутки-прибаутки. Здесь я ему делаю скидку, слишком раздута история, которая могла тихо закончиться в тоннеле стадиона. Какие-то санкции, наверное, вынесут, но не думаю, что у нас в стране процветает расизм. По крайней мере, не больше, чем где-либо. Не нужно до абсурда доводить тему. Произошло и произошло, на следующей игре пожмут друг другу руки и всё пойдет в рабочем режиме.

Сказанная Бородиным фраза о том, что «Россия — не страна Тедеско»? Может быть, она немного выходит за рамки, но зная Диму, могу сказать, что это одно из его мягчайших выражений.

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Все комментарии
halfbeek
halfbeek
16 декабря в 19:02
Выходит Бородину нужно еще и медаль дать за сдержанность и за защиту отечества.
Asper
Asper
16 декабря в 17:37
Для тех, кто не понял - Бородин мог и н..й послать
Faustello
Faustello ответ mihaluch (раскрыть)
16 декабря в 17:37
Деды наши ещё бы и очередь из пэпэша пустили вслед, пусть отдыхает Фриц!
cska vperiod
cska vperiod
16 декабря в 16:16
Этот тарасовский попрыгунчик любитель скандалов.
Project Pandora
Project Pandora
16 декабря в 16:13
А, ну раз это "мягкое выражение", то конечно можно сделать вид, что всё в порядке. Идиотизм.
mihaluch
mihaluch
16 декабря в 15:30
Это ещё мягкое выражение. А если бы по настоящему послал...
Legend 6
Legend 6
16 декабря в 15:29
И еще...
Сказанная Бородиным фраза о том, что «Россия — не страна Тедеско»? Может быть, она немного выходит за рамки, но зная Диму, могу сказать, что это одно из его мягчайших выражений.

То есть, когда Дзюбу посылали в одно место, это плохо и применяли санкции к клубам и болельщикам. А в этой ситуации просто пожать руки надо?
Legend 6
Legend 6
16 декабря в 15:26
    beefs
    beefs
    16 декабря в 15:20
    Кому то очень хочется почесать языком...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    16 декабря в 15:18
    «Россия — не страна Тедеско ? Это точно ! Эта страна для 56ов ,вроде Бородина и ему подобных !
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    16 декабря в 15:07
    Аршавин эксперт, это абсурдно
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