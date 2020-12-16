Аршавин — о скандале с Тедеско: «Не нужно до абсурда доводить тему»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал инцидент в матче 18-го тура РПЛ между главным тренером «Спартака» и тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным.

Отразится ли на российском футболе конфликт Тедеско и Бородина? Надеюсь, не отразится. Знаю Диму и его шутки-прибаутки. Здесь я ему делаю скидку, слишком раздута история, которая могла тихо закончиться в тоннеле стадиона. Какие-то санкции, наверное, вынесут, но не думаю, что у нас в стране процветает расизм. По крайней мере, не больше, чем где-либо. Не нужно до абсурда доводить тему. Произошло и произошло, на следующей игре пожмут друг другу руки и всё пойдет в рабочем режиме.

Сказанная Бородиным фраза о том, что «Россия — не страна Тедеско»? Может быть, она немного выходит за рамки, но зная Диму, могу сказать, что это одно из его мягчайших выражений.