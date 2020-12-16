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Футболисты ЦСКА отправились на матч с «Ростовом»

16 декабря 2020, 15:28
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА вылетел в Ростов-на-Дону на матч 19-го тура РПЛ.

Поединок «Ростов» — ЦСКА состоится завтра в 20:00 по московскому времени.

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Владимир Петрухин
Владимир Петрухин
16 декабря в 19:02
Пускай приезжают, будем ЛЮБИТЬ коней!!!
Faustello
Faustello
16 декабря в 18:26
Едут и смеются дранники жуют!))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
16 декабря в 16:54
Что тут все так ненавидят гончара? А не окажется ли потом так, что с его уходом команда просто развалится? Потому как новому тренеру пол состава может показаться ненужным хламом, а на новых игроков никто ему денег не даст. Затевать революции и перестройки хорошо тогда, когда есть бабки, а когда их нет ни к чему хорошему это может не привести. Уверен на 90%, что Гончаренко продолжит работать до конца сезона, иначе об его увольнении объявили бы не дожидаясь матча с Ростовом и сам Гончаренко был бы уже в Минске. ЦСКА - не Спартак, тут не принимают скоропалительных решений на потеху публике
Союзник противников
Союзник противников
16 декабря в 16:50
Говорят,полупьяный Ханчарэнка весь рейс орал :"Прощайте,сябры,с богом-УРА!В руках обходной и заначка"!


а Ханчарэнка должен быть уволен.
mangox23
mangox23
16 декабря в 16:33
Витя уже забронировал билеты на рейс Ростов Минск
Leha-ha50
Leha-ha50
16 декабря в 16:32
Есть ощущение, что матч в Ростове для Ганчаренко станет прощальной гастролью. Все к этому идет...и уже давно. Уход Ганчаренко напрашивался еще летом , но Сергей Овчинников спас по сути нашего , четырежды лучшего, гения. Пока Витюня с родными и близкими печеной картошечкой баловался, Сергей внес коррективы в стартовый состав, что стало правильным решением, дела пошли на лад. Но осенью все в одночасье рухнуло, а выхода Витя найти не смог. Но теперь, я думаю, его до двери с "почестями" проводят и выход из кризиса будет искать кто то другой.
Ростов - хорошая команда, ростовчане набрали ход и армейцам будет нелегко.
Ждем игры .
Всем здоровья.
Трезвый повар
Трезвый повар
16 декабря в 16:27
Игрок ЦСКА лёжа спит. Не настоящий конь
Leha-ha50
Leha-ha50
16 декабря в 16:22
Толи Витя хлопнет дверью, толи Валера окончательно прихлопнет Витю?!?
Ждемс!!!
Beekeeper
Beekeeper
16 декабря в 16:20
Раскатают под орех, уйдем на перерыв на 2 месте.
cska vperiod
cska vperiod
16 декабря в 16:19
Ничего хорошего не ожидаю от этой поездки.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 декабря в 15:58
Хоть бы на ничейку сподобились!
КЭТиК
КЭТиК
16 декабря в 15:40
Дело пахнет поражением.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
16 декабря в 15:34, ред.
Надеюсь сольют
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