Футболисты ЦСКА отправились на матч с «Ростовом»

ЦСКА вылетел в Ростов-на-Дону на матч 19-го тура РПЛ.
Финальный выезд года! #РостовЦСКА pic.twitter.com/vHu7hZTXZA— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 16, 2020
Поединок «Ростов» — ЦСКА состоится завтра в 20:00 по московскому времени.
ЦСКА вылетел в Ростов-на-Дону на матч 19-го тура РПЛ.
Финальный выезд года! #РостовЦСКА pic.twitter.com/vHu7hZTXZA— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 16, 2020
Поединок «Ростов» — ЦСКА состоится завтра в 20:00 по московскому времени.
а Ханчарэнка должен быть уволен.
а Ханчарэнка должен быть уволен.
Ростов - хорошая команда, ростовчане набрали ход и армейцам будет нелегко.
Ждем игры .
Всем здоровья.
Ростов - хорошая команда, ростовчане набрали ход и армейцам будет нелегко.
Ждем игры .
Всем здоровья.
Ждемс!!!
Ждемс!!!