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«Тамбов» может сменить название

сегодня, 20:42

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о финансовых проблемах клуба.

Мы делаем всё, чтобы клуб сохранить. Рассматриваем вариант с переездом, у нас на днях из учредителей вышла даже академия футбола, мы сейчас даже не сможем лицензии от Тамбова получить. Один вариант — переехать в другой регион, где есть стадион и где есть академия. Это реализуемый вариант, мы к нему идем, другого нет.

Скорее всего, это будет Саранск. Мы конкретно на этот регион не выходили, готовим предложение, дорожную карту. Будем выходить, общаться.

Планируется ли менять название клуба? По ходу сезона нет, по окончании — да.

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Все комментарии
mortid
mortid
сегодня в 23:26
Да уж, такого бардака нигде наверное не увидишь, если только в банановой республике какой нибудь, где у власти хунта.
BDA81
BDA81 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 22:24
Он и в Москве то нужен только фанатам. Да и нету футбола и футболистов. ЛЧ и ЛЕ показали в какой глубокой ж... у нас в стране футбол. Смирись.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:18
Это уже крик души!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ youtomee (раскрыть)
сегодня в 22:11
Согласен, но чуть меньше. Хотя матчей и разъездов больше , чем в РПЛ...
youtomee
youtomee ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 22:06
в фнл тоже деньги нужны...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 21:56
Аххахах..какой Саранск? Они родную Мордовию летом окончательно ликвидировали! Сдались вы им, голодранцы
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
сегодня в 21:55
Кубань - навсегда! Желто-зеленые! Разогнать шайку пенсионеров с Лысенко во главе, и вперед, в еврокубки. Стадион есть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:48
В заголовке "Тамбов меняет название", а в тексте "Тамбов переезжает на новое место" Как это понимать?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 21:44
Не это главное. Они хотят сесть на мордовский бюджет. Тамбовский распилили , теперь на очереди мордва.
berda2003
berda2003
сегодня в 21:37
меняйте губернатора области и мэра тамбова, зачем название менять и куда-то переезжать?
Михаил Попков
Михаил Попков
сегодня в 21:35
Переезжаете хоть куда только нашего губернатора с собой заберите. Нам не нужны ни футбольная команда Саранск ни такой губернатор. Возьмите обязательно этого похоронщика футбола в Тамбове и делайте с ним что хотите.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:33
Жаль тамбовчан, но в такой ситуации нужно отправляться в ФНЛ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:27, ред.
Главное в этой новости. Переедем в Саранск. Но на этот регион не выходили. В Саранске ждут не дождутся ораву нахлебников. Конечно они скажут НЕТ. Кому такой футбол нужен?
Loko57
Loko57
сегодня в 21:23
Всё как всегда круто!
drug01
drug01
сегодня в 21:22
Главное чтобы была игра и команда
12serg12
12serg12
сегодня в 21:20
Это уже будет не Тамбов.
Сп62
Сп62 ответ Tostao (раскрыть)
сегодня в 21:16
Там волки не лесные, а полевые.
memphis
memphis
сегодня в 21:16
Это неуважение к фанатам, если такие есть. А если нет, то зачем вы нужны?
Tostao
Tostao
сегодня в 21:12
В под Саранском леса есть? А волки там водятся?
Вот что надо в начале выяснить.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:11
" У нас финансовые проблемы". Этот товарищ подсчитывал, во сколько обойдётся переименование клуба ? Он что, думает, что надо только эмблемки на футболках поменять ? Глубоко ошибается.
memphis
memphis
сегодня в 21:08
Меркушкин вам в помощь))) не чего было деньги на эмблему тратить
4RT
4RT
сегодня в 21:03
Будет называться "Товарищ"😁
ABir
ABir
сегодня в 21:02
Странно, что в такой большой области не нужен боеспособный футбольный клуб в высшем дивизионе Российского футбола
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:00
Как это помогает футболу.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 20:57
🤣🤣🤣нахрена вам этот Засранск???
Переименовывайтесь в Питер, там даже играть не надо будет, судьи сами все делают
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:56
Ну сменят и что?лучше играть станут?!
Faustello
Faustello ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 20:51
Худяков ищет бюджетных лохов, просьба писать в личку!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:46
Не буду петросянить и предлагать название Тамбовский волк
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:43
Вот ведь незадача приключилась!
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