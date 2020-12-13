«Тамбов» может сменить название

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о финансовых проблемах клуба.

Мы делаем всё, чтобы клуб сохранить. Рассматриваем вариант с переездом, у нас на днях из учредителей вышла даже академия футбола, мы сейчас даже не сможем лицензии от Тамбова получить. Один вариант — переехать в другой регион, где есть стадион и где есть академия. Это реализуемый вариант, мы к нему идем, другого нет.

Скорее всего, это будет Саранск. Мы конкретно на этот регион не выходили, готовим предложение, дорожную карту. Будем выходить, общаться.

Планируется ли менять название клуба? По ходу сезона нет, по окончании — да.