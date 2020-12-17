Шкурина исключили из состава сборной Беларуси за гражданскую позицию

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вчера, 14:39

Нападающий ЦСКА исключен из состава молодежной и национальной сборных Беларуси на 2021 год.

Шкурин не приехал на сбор молодежной сборной перед сентябрьскими матчами квалификации Евро, после чего его фамилия была исключена из списочного состава молодежной и национальной команд на 2021 год. Данный документ министерства спорта и туризма республики позволяет футболистам получить отсрочку от воинской службы, Шкурин теперь данной льготы лишен.

Отметим, что Шкурин активно выступал в своих социальных сетях против политического режима в Беларуси.

Ранее ходили слухи, что Шкурин может продолжить карьеру в «Химках».