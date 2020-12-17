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Шкурина исключили из состава сборной Беларуси за гражданскую позицию

вчера, 14:39

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин исключен из состава молодежной и национальной сборных Беларуси на 2021 год.

Шкурин не приехал на сбор молодежной сборной перед сентябрьскими матчами квалификации Евро, после чего его фамилия была исключена из списочного состава молодежной и национальной команд на 2021 год. Данный документ министерства спорта и туризма республики позволяет футболистам получить отсрочку от воинской службы, Шкурин теперь данной льготы лишен.

Отметим, что Шкурин активно выступал в своих социальных сетях против политического режима в Беларуси.

Ранее ходили слухи, что Шкурин может продолжить карьеру в «Химках».

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Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:07
Молодец. МУЖИК!!!
bacek15
bacek15 ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 18:22
Зачем сразу ехать? Вот ты и расскажи про правдивые события.
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:18
Из за этого ни сам Шкурин, ни ЦСКА переживать не будут.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Beekeeper (раскрыть)
вчера в 18:03
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 16:26
    Скоро и из ЦСКА уйдёт.Газизов уже сказал,что ,возможно,вернётся в "Уфу".Далее соберёт,я полагаю,"команду-мечту" во главе с Ханчарэнкой" :ВАсин,Ахметов,Шкурин,Облаков и,возможно,Гайч,но последнему Васька даст шанс заиграть,выпустив в основу на пару-тройку матчей.

    ...поэтому Ханчарэнку надо скорее освободить от обузы-тренировать бесплодно ЦСКА.
    vinyardrip
    vinyardrip ответ bacek15 (раскрыть)
    вчера в 16:18
    А ты приезжай и поживи, потом будешь понимать, а то по собирались одни считатели, которые знакомы с тем про происходит, только из пропагиндистких сми, никакого отношения к правдивым событиям не имеющими, впрочем если учесть, что щас там ваши пропогандисты на зомбоящиках и работают, то у вас творится тоже самое.
    bacek15
    bacek15
    вчера в 16:05
    Считаю, Батька не плохой президент, но белоруссов осуждать не берусь, пусть как хотят так и живут.
    Beekeeper
    Beekeeper ответ Алекс333 (раскрыть)
    вчера в 15:57
    помоемому он четко дал ответ, что пока усатый у власти он за сборную играть не будет. И правильно сделал.
    juvenale
    juvenale
    вчера в 15:54
    таракан мстит)
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 15:49
    Россия его приютит и пойдет он в Российскую Армию одну из сильнейших Армий Мира. А то Белоруссия...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 15:48
    Молодежный хайп ,когда голова подмышкой к добру не приводит !!!
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 15:37
    Чего людям спокойно не живется?
    Сп62
    Сп62
    вчера в 15:24
    Интересно, а какая страна его вырастила? Польша, наверное.
    galem72
    galem72
    вчера в 15:16
    Молодец парень! лукашеску в конвульсиях на такие жалкие меры идёт.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    вчера в 14:58
    Видно, что не 29кло и с принципами. Значит из него хороший форвард может получиться. Он уже сейчас лучший по статистике из нападающих ЦСКА, а если бы Гончаренко давал ему больше игрового времени, он по сумме забитых еще за Энергетик и за ЦСКА голов мог бы бороться за золотую бутсу. Смешно конечно, но факт.
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 14:55
    На мой взгляд Гончаренко хорошо высказался по данному поводу: "В моем понимании Шкурин приезжает играть для простого мужика, который приходит с завода посмотреть на национальную сборную. А привязывать сюда политическую составляющую… Она может быть разной. Но ты должен играть для болельщиков, а не для главного тренера, главы федерации или президента страны."
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 14:53
    А говорили футбол вне политике.
    berda2003
    berda2003
    вчера в 14:52
    вот шкура, хочет на запад, а припёрся к нам, думает так в армии отслужить...
    311
    311
    вчера в 14:51
    Теперь нельзя возвращаться, иначе загребут в настоящую армию!)
    Алекс333
    Алекс333
    вчера в 14:47, ред.
    В сборных играют за страну и для своих болельшиков, а он поступил в стиле " ваши ожидания это ваши проблемы"
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 14:44
    У кого-то слишком длинный язык
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 14:40
    Договорился - без Родины остался.
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