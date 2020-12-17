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Юрген Клопп признан тренером года по версии ФИФА

вчера, 21:58

Международная федерация футбола (ФИФА) определила лучшего главного тренера по итогам 2020 года.

Лучшим наставником был признан Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль». Также на награду претендовали Ханс-Дитер Флик («Бавария») и Марсело Бьелса («Лидс»).

Для Клоппа эта награда стала второй подряд.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством 53-летнего Клоппа, впервые за 30 лет, стал чемпионом Англии.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:14
Флик был помощником тренера и не знал в какой день ЕГО уволят, но он успел построить команду выиграть Чемпионат и ЛЧ.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:12
Ну здесь однозначно Флик, а второй Гасперини.
амурец
амурец
сегодня в 06:04
сомнительная награда
da da da
da da da ответ Richard von Rammstein (раскрыть)
сегодня в 00:19
вместо Бьелсы Гасп или Тухель
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ da da da (раскрыть)
сегодня в 00:18
Тогда его вместо Бьелсы. Да и Клопп не заслужил в этом году награды, свою награду он получал уже за 2019 год.
da da da
da da da ответ Richard von Rammstein (раскрыть)
сегодня в 00:09
кубок ЛЕ
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 00:09
Как на меня то ни у кого не должно быть сомнений!!!)) Все по делу!!
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein ответ da da da (раскрыть)
сегодня в 00:08
Лопетеги тут каким боком?
da da da
da da da ответ IKER-RAUL (раскрыть)
сегодня в 00:01
Сити к слову 4 закинул твоему Клопу))
da da da
da da da
сегодня в 00:00
вместо Лопетеги занял чужое место.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:40
Заслуженная награда Юргена! Искренние поздравления!! Прошедший сезон Ливерпуль Клоппа провёл просто блестяще, отлично ни оставив никаких шансов соперникам, мощно пройдя весь сезон! Красные не раз проявляли бойцовский характер, показывали интересный, качественный футбол и буквально прошлись катком- 2 место МС 18 очков отрыва, а от 3-4 места МЮ и Челси вообще фантастические ТРИДЦАТЬ ТРИ очка отрыва!!!!
juvenale
juvenale ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
вчера в 23:29
посмотри на рейтинг УЕФа и глянь где там Юве а где птицы
juvenale
juvenale ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
вчера в 23:27
у Ювентуса два финала за пять лет и 1/4 были
Agamaga
Agamaga
вчера в 23:16
Клопп, конечно, крутой тренер, но Флик больше заслуживал. О его Баварии писали даже на луне, после уничтожения каталонцев.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ ilyafrom (раскрыть)
вчера в 23:14
Да даже Семак!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 23:08
Причем тут вылет 1/8 если Клопп выйграл самый сложный чемпионат,юва в каждом сезоне вылетает на этой стадии
ilyafrom
ilyafrom
вчера в 23:08
Цирк. За что ? за АПЛ? Тогда и Зидан мог получить или Тухель
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 23:06
Однозначно лучший все по делу
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 23:00
Бавария проигрывала, была нестабильна и находилась очень низко - приходит Флик, приносит одни победы, разгромные победы, что становится лучшим рекордом даже чем с Пепом было, голов поназабивали за меньшее количество туров, больше чем у всех у кого 38 туров, уверенные победы во всех трех фронтах (а не удачные отскоки), в ЛЧ только победы и уничтожение (Барса...). Что еще человек должен был сделать чтобы его признали?)) смешно
allemz
allemz
вчера в 23:00
Тоже вариант, поздравляю.
Наш выиграет разве что шарлатана века((
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:47
Смешно! Где Флик, а где Клопп!
juvenale
juvenale ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 22:44
ну он как бы все изменил,если бы не он, не факт,что и чемп бы взяли
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 22:39
Флик должен был стать тренером года ,какой .... Клопп?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shlifen
shlifen
вчера в 22:37, ред.
Клопп провёл шикарную роботу в Ливерпуле, тут без сомнений. Да, Юрген выиграл долгожданную АПЛ (и КЧМ - он вроде тоже в этот сезон попал).
НО !!!
В этом сезоне, я не могу согласиться с этим решением - слишком много в прошедшем сезоне выиграл ФЛИК. Тренер который выигрывает трэбл + суперкубок УЕФА - должен получать награду лучшему тренеру сезона... Единственное что сыграло против него - относительная не популярность Бундеслиги в Мире (по сравнению с АПЛ). =(

P.S. Я не отрицаю заслуг в прошедшем сезоне Клоппа или Бьелсы - но Флик в этом году должен был быть лучшим...
Chivas1
Chivas1
вчера в 22:32
👎позор. Он хорош, базару нет, но... Выйграть 5 кубков за сезон и мимо??? Флик лучший!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 22:31
Пожалуй от лучший.
SoberBober
SoberBober ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 22:31
Так это ещё сложнее: работать с теми игроками, которые есть, а не с теми, которых ты мог под себя собрать. И если вспомнить, что зимой Бавария была в очень плохих кондициях (о победе в ЛЧ даже речи не шло - дай Бог в 1/4 выйти, та даже чемпионства можно было лишиться), и посмотреть на результат работы за полгода, то понять логику ФИФА довольно сложно
SoberBober
SoberBober
вчера в 22:27
Очень симпатизирую Клоппу и первое за 30 лет чемпионство - это дорогого стоит. Но, извините меня, требл в дебютном сезоне тоже не каждый день происходит. Если вспомнить, в каком плачевном состоянии Флик Баварию принял, то, считаю, он проделал работу, достойную награды.
Lewa2708
Lewa2708 ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 22:26
Возможно, в этом то и дело, что он пришел по среди сезона, не начав его с нуля. В каком-то смысле, это не его команда, потому что не он её строил, не при нём пришли все те игроки, что были у него в обойме.
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:25
Один из лучших он точно, но "Бавария"... Они выиграли ЛЧ и унизили Месси.
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