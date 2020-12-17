Юрген Клопп признан тренером года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) определила лучшего главного тренера по итогам 2020 года.
Лучшим наставником был признан Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль». Также на награду претендовали Ханс-Дитер Флик («Бавария») и Марсело Бьелса («Лидс»).
Для Клоппа эта награда стала второй подряд.
В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством 53-летнего Клоппа, впервые за 30 лет, стал чемпионом Англии.
🏆🏆 It's back-to-back crowns for Jurgen Klopp! Congratulations to the @LFC boss on becoming the first to win #TheBest FIFA Men's Coach twice 🔴#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/VfsfVdwDqf— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020
Наш выиграет разве что шарлатана века((
Наш выиграет разве что шарлатана века((
НО !!!
В этом сезоне, я не могу согласиться с этим решением - слишком много в прошедшем сезоне выиграл ФЛИК. Тренер который выигрывает трэбл + суперкубок УЕФА - должен получать награду лучшему тренеру сезона... Единственное что сыграло против него - относительная не популярность Бундеслиги в Мире (по сравнению с АПЛ). =(
P.S. Я не отрицаю заслуг в прошедшем сезоне Клоппа или Бьелсы - но Флик в этом году должен был быть лучшим...
НО !!!
В этом сезоне, я не могу согласиться с этим решением - слишком много в прошедшем сезоне выиграл ФЛИК. Тренер который выигрывает трэбл + суперкубок УЕФА - должен получать награду лучшему тренеру сезона... Единственное что сыграло против него - относительная не популярность Бундеслиги в Мире (по сравнению с АПЛ). =(
P.S. Я не отрицаю заслуг в прошедшем сезоне Клоппа или Бьелсы - но Флик в этом году должен был быть лучшим...