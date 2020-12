Юрген Клопп признан тренером года по версии ФИФА

Международная федерация футбола ( ФИФА ) определила лучшего главного тренера по итогам 2020 года.

Лучшим наставником был признан , возглавляющий «Ливерпуль». Также на награду претендовали Ханс-Дитер Флик («Бавария») и Марсело Бьелса («Лидс»).

Для Клоппа эта награда стала второй подряд.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством 53-летнего Клоппа, впервые за 30 лет, стал чемпионом Англии.

It's back-to-back crowns for Jurgen Klopp! Congratulations to the @ LFC boss on becoming the first to win #TheBest FIFA Men's Coach twice

