Международная федерация футбола ( ФИФА ) назвала имя лучшего вратаря года.

Награда досталась голкиперу «Баварии» и сборной Германии .

Также на приз претендовали Алиссон Бекер («Ливерпуль») и Ян Облак («Атлетико»).

🏆 @Manuel_Neuer is #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2020. Another trophy for 'The Wall'! 🧱



🔴 @FCBayern | @DFB_Team 🇩🇪 pic.twitter.com/zMxnikK3Bh

