Дивеев — о Черчесове: «Лучше сказать в лицо, чем передавать через кого-то»

Защитник ЦСКА прокомментировал скандальное интервью главного тренера сборной России .

Если бы про меня так сказали, я бы не стал обижаться. Сказал и сказал. Моё мнение: лучше сказать в лицо, чем передавать через кого-то. Но это точка зрения Станислава Саламовича. Обсуждали с Федей Чаловым. Он сделал выводы. Вчера, например, сделал хет-трик. Правда, долго до него доходило, но ничего страшного.