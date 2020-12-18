Дивеев — о Черчесове: «Лучше сказать в лицо, чем передавать через кого-то»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал скандальное интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Если бы про меня так сказали, я бы не стал обижаться. Сказал и сказал. Моё мнение: лучше сказать в лицо, чем передавать через кого-то. Но это точка зрения Станислава Саламовича. Обсуждали с Федей Чаловым. Он сделал выводы. Вчера, например, сделал хет-трик. Правда, долго до него доходило, но ничего страшного.
К тому же он тут вообще ничего плохого или вызывающего не сказал
К тому же он тут вообще ничего плохого или вызывающего не сказал
Помню как Игоря Денисова на ЧМ не взял, хотя тот был в потрясающей форме на тот момент, выгрызал всё, такого уровня и близко не было у нас. А всё из-за того, что в своё время Игорь сказал правду в глаза Стасу, а тот запомнил и затаил злобу.
Помню как Игоря Денисова на ЧМ не взял, хотя тот был в потрясающей форме на тот момент, выгрызал всё, такого уровня и близко не было у нас. А всё из-за того, что в своё время Игорь сказал правду в глаза Стасу, а тот запомнил и затаил злобу.
А тут узнал и осерчал...
А тут узнал и осерчал...