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Дивеев — о Черчесове: «Лучше сказать в лицо, чем передавать через кого-то»

вчера, 16:15

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал скандальное интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Если бы про меня так сказали, я бы не стал обижаться. Сказал и сказал. Моё мнение: лучше сказать в лицо, чем передавать через кого-то. Но это точка зрения Станислава Саламовича. Обсуждали с Федей Чаловым. Он сделал выводы. Вчера, например, сделал хет-трик. Правда, долго до него доходило, но ничего страшного.

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Все комментарии
RIR68
RIR68 ответ Mangur (раскрыть)
вчера в 22:07
Черчесов должен это говорить вызванным на сборы игрокам на сборах и учить их, как тренер, а не поливать их грязью после провала. В этом роль тренера.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:44
Что Федя, что Черчесов, два нуля
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:18
Федя своим хет- триком передал привет усатому физруку))
Ironigor
Ironigor ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 20:05
Дружище ,википедия тебе в помощь.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:03
Интернет тебе в помощь, и вообще кого с кем сравнивать ??? Кто Черчесов и кто твой Дивеев ???
Zak11
Zak11
вчера в 19:29
Ну сказал и сказал. Игроки чувствуют что дни Черчесова в сборной сочтены.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:02
Ему 21 год, он в основе ЦСКА и мол сборной и вызывался в основную, это уже добился в таком возрасте , а 21 для цз это как 17 лет для напа
К тому же он тут вообще ничего плохого или вызывающего не сказал
vm777
vm777 ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 17:31
Не вижу проблем в словах Дивеева. Максимум его теперь не вызовут в сборную Черчесова. Но уже в следующем году на ее место придет сборная России, куда Дивеев уже попадет, если не растеряет текущую форму.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:24, ред.
Уважаемый, а ты не напомнишь ли нам, а чего добился сам Черчесов к 21 году ( возраст Дивеева)? Или его тренерский штаб в лице таких "звезд" как Ромащенко, Стауче. Может быть такие звездные защитники сб РФ как Джикия, Семнов, Беляев, Нойштетдер , или , извини за выражение, Кутепов на две головы сильнее Дивеева и могут Черчесову говорит в глаза все, что о нем думают.? Только ответь ,please.
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:06
Правильно, надо говорить прямо в лицо, только тет-а-тет, а не на всю страну в прямом эфире!
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:00
Дивеев а ты сам кто и чего добился ??? Мне удивительно высказывания осуждения футболеров которые ничего не добились и начинают свой рот открывать . Ни с кем не спорю . Моё мнение. Свистеть не мешки ворочить .
ДСА
ДСА
вчера в 16:50
Тренер тоже повел себя недостойно.
Байкал-38
Байкал-38 ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 16:37, ред.
Черчесов злопамятный!
Помню как Игоря Денисова на ЧМ не взял, хотя тот был в потрясающей форме на тот момент, выгрызал всё, такого уровня и близко не было у нас. А всё из-за того, что в своё время Игорь сказал правду в глаза Стасу, а тот запомнил и затаил злобу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:25
Наверно, тщательно скрывали от Чалова, все таки ранимая душа.
А тут узнал и осерчал...
Mangur
Mangur
вчера в 16:25
Черчесов в принципе по делу всё сказал.Хорошо что до молодежи дошло.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:19, ред.
Первое, Дивеев парень с юмором. Второе, Черчесов больше его не вызовет. Смысла нет при наличии такой звезды как Кутепов ( тот вообще без чувства юмора). Единственное что Кутепов сделал смешного = это начал косить под Ибрагимовича. Наивный, думает, что дело в причесоне!
SHMEL
SHMEL
вчера в 16:19
Ох не стал бы я на месте Игоря высказываться на такие темы, не ровён час чего лишнего сказать.
beefs
beefs
вчера в 16:17
надо же, так может перед каждой игрой их так подбадривать...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:16
Усач по другому не может!
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