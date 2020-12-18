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Масалитин : «Может, Ганчаренко договорился, что отработает до конца года»

вчера, 15:46

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о главном тренере «армейцев» Викторе Ганчаренко.

Нужно ли оставить Ганчаренко? Мы не понимаем, что происходит внутри. После его бегства в Белоруссию, может, он договорился, что отработает до конца года. Я не знаю, просто догадываюсь. У ЦСКА нет такого, как у Федуна, что на следующий день после проигрыша выгоняют тренера. У ЦСКА это происходит плавно. Гинер — думающий человек, всё происходит плавно. Если Ганчаренко пришел и сказал, что больше не будет работать, значит, будут изменения. Если его оставят, значит, будут доверять.

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Все комментарии
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 20:32
Люблю такие умозаключения: " — Я дерусь... просто потому что я дерусь."
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:06
Уже стало известно
Что в зимнюю паузу готовить команду
В Испании в Кампоамор
Будет Ганчаренко.
particular
particular
вчера в 18:00
Верю в прагматичность и дальновидность Гинера... Кто бы что не говорил, но мозги у босса работают правильно, солидно и без громких осечек...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:06
В нашем клубе сор из избы не выносят, мы не спартак поэтому в е строят догадки.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:54
Ганчаренко очень хитрый.
zdeniss
zdeniss
вчера в 16:24
По сезону в РПЛ Гончаренко идет нормально, есть отличные шансы на чемпионство. В Европе все команды сдулись, а в прошлом году прошли дальше всех. Нужно дать доработать сезон. Где-то чуть не хватает... Может свечку поставить? Нужно немного удачи !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:22
У Федуна резкий пинок под зад, а в ЦСКА неспешный размеренный вынос тела тренера вперед ногами?
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:03
Скоро всё узнаем)
Zimmer
Zimmer
вчера в 15:52
Неизвестно, договорился или нет, но до конца сезона доработать надо.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:51
Этот состав никто неусилит лучше Гончары
drug01
drug01
вчера в 15:49
Надо меньше болтать а ему пожелаю удачи здоровья и везения
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 15:47
Ну ,да.Так и есть.
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