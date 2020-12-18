Масалитин : «Может, Ганчаренко договорился, что отработает до конца года»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о главном тренере «армейцев» .

Нужно ли оставить Ганчаренко? Мы не понимаем, что происходит внутри. После его бегства в Белоруссию, может, он договорился, что отработает до конца года. Я не знаю, просто догадываюсь. У ЦСКА нет такого, как у Федуна, что на следующий день после проигрыша выгоняют тренера. У ЦСКА это происходит плавно. Гинер — думающий человек, всё происходит плавно. Если Ганчаренко пришел и сказал, что больше не будет работать, значит, будут изменения. Если его оставят, значит, будут доверять.