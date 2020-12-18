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Дюков: «Считаем, что 30 игр на протяжении сезона в РПЛ недостаточно»

вчера, 15:35

Президент РФС Александр Дюков рассказал о возможных изменениях в формате РПЛ.

Мы ждём инициативы от клубов по формату турнира. ФНЛ и ПФЛ уже готовы к реформам, вполне возможно, что в начале следующего года какие-то решения уже будут приняты. Что касается РПЛ, там всегда рассматриваются различные форматы проведения, возможно, какие-то изменения будут сделаны. Мы считаем, что 30 игр на протяжении сезона недостаточно. Тем более, матчей с высокой интенсивностью значительно меньше.

Ранее Дюков оценил выступление сборной России в Лиге Наций.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 20:01
Очнулся после одного очка в группе.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
вчера в 18:51
А вообще, было бы желание - сделали бы давным давно. Вон у Зенита и прочих Краснодаров шикарные стадионы. Что мешает в зимнее время играть в специальном графике? Допустим, матч Тамбов-Урал будет проходить не в мучениях где-то там в Тамбове, а в хороших условиях названных стадионов. Чуть-чуть головой подумать, подобрать места в соответствии с температурой и логистикой, и можно хоть зимой играть в специальном графике
Александр Нeвский
Александр Нeвский
вчера в 18:47
И что же это получается? Игрокам придётся играть в праздники? То есть вместо того, чтобы смотреть английскую зарубу в боксинг дэй играть самим? Да ну, бред какой-то
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 18:24
30 именно то что надо!!!
Насмешник
Насмешник
вчера в 18:17
Ой, только игр не добавляйте. Нехочется слушать нытьё про плотный график на постоянной основе.
Cat01
Cat01
вчера в 17:02
Надо добавить..... Денег?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:53
Если от еврокубков отказаться, тогда конечно мало.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:45
Даёшь 40 игр!
112910415
112910415
вчера в 16:42
реформы у нас всегда опасны !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 16:04
10 клубов в 4 круга ! И игр больше и нищету не надо плодить ! А вообще-то ,господин Дюков ,хотя какой ты на ..... господин , займитесь лучше детским футболом . Но только по честному ,если вы на это способны !
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 15:50, ред.
хуже нет когда в чиновнике просыпается реформатор. дайте ему кресло поудобней, пусть дальше спит
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:40
Да пусть хоть круглый год играют, все равно в европе ниче не светит
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