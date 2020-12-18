Дюков: «Считаем, что 30 игр на протяжении сезона в РПЛ недостаточно»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о возможных изменениях в формате РПЛ .

Мы ждём инициативы от клубов по формату турнира. ФНЛ и ПФЛ уже готовы к реформам, вполне возможно, что в начале следующего года какие-то решения уже будут приняты. Что касается РПЛ , там всегда рассматриваются различные форматы проведения, возможно, какие-то изменения будут сделаны. Мы считаем, что 30 игр на протяжении сезона недостаточно. Тем более, матчей с высокой интенсивностью значительно меньше.