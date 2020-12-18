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Вандерсон — об игре «Краснодара» в ЛЧ: «Для дебюта очень хороший результат»

вчера, 12:55

Нападающий «Краснодара» Вандерсон прокомментировал выступление клуба в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов – один из лучших турниров мира. Когда добываешь решающую победу в матче с «Ренном», а потом играешь вничью с одним из топ-клубов Европы [«Челси»], это придает силы и стремление двигаться дальше. Тот уровень, на котором мы провели предыдущие игры, внушает оптимизм. Главное – продолжать упорно работать, и тогда «Краснодар» окажется на том месте в таблице, где и должен быть.

Ничья с «Челси» на «Стэмфорд Бридж»? Для меня это был особенный матч! Уверен, что все хотят поучаствовать в чем-то подобном. Но в тот момент, когда вышел на поле, об этом не думал – старался настроить себя так, словно это просто очередная игра. Всегда стараюсь сконцентрироваться на своих действиях, на движении к победе. Да, играем против большого клуба, но и мы ведь немаленькие – это даже подстегивает показать всё, на что способен! Мы достойно сыграли в Лондоне и зарядились уверенностью в себе.

Как оценю дебют «Краснодара» в Лиге чемпионов? Думаю, для дебюта очень хороший результат. К тому же, на протяжении первой половины турнира не все лидеры были в строю, из-за чего были потеряны очки. Но когда все вернулись, мы показали, на что способен «Краснодар». Если бы с самого начала все были здоровы, история могла сложиться иначе.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:59
Лучше трудно было представить.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 13:30
За провалы с Севильей нет оправданий
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 13:25
Можно было бы и получше сыграть.
oFANATo
oFANATo
вчера в 12:59
Для дебюта сойдёт.....
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