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Месси получил приз «Чемпион мира» за благотворительную деятельность

сегодня, 03:24

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси получил награду «Чемпион мира» 2020 года за деятельность благотворительного фонда Messi Foundation.

Приз вручается спортсмену за решение социальных проблем и служение обществу. Премию «Чемпион мира» 33-летнему аргентинцу вручил князь Монако Альбер II.

Напомним, Месси занял третье место в голосовании за Лучшего игрока 2020 года по версии ФИФА.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ NGYRZ (раскрыть)
сегодня в 11:20
Вспомни лучше, как Роналду заявил о финансовой помощи разбившейся в авиакатастрофе команде Шапокоэнсе, а на деле это оказалось пшиком
Насмешник
Насмешник
сегодня в 11:18
А чё не чемпион вселенной?
Бессмертный_Царь
Бессмертный_Царь
сегодня в 11:12
Ну иначе он и не мог получить такой приз)
Хотя, учитывая, как они с папой отмывали бабки на благотворительном фонде, он такой же липовый, как и его ЗМ)
abramjan
abramjan
сегодня в 10:13
Мдаа...поролоновый чемпион...все награды у меси такие
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 09:45
Мда Месси никогда не сравниться с великим Марадоной , все его трофеи и золотые мячи перечеркиваются одним пунктом "Чемпионат Мира". Марадона сделал супер достижения тащил и выиграл с Наполи чемпионат и со своей сборной, а у Месси просто были великие партнёры такие, как Чави и Иньеста - вот их ещё можно сравнить с Диего.
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 08:21
Никогда не слышал об этом призе
eleven LC
eleven LC
сегодня в 06:27
Здесь так и напрашивается-ну хоть так Месси стал "чемпионом мира"!
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 03:54
Приз вручается спортсмену за решение социальных проблем и служение обществу.
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Один из офисных работников «Барселоны» рассказал, что сотрудники были расстроены тем, что нападающий Лионель Месси не ушёл из клуба.

«Мы были расстроены, когда стало известно, что Месси решил остаться. Все были расстроены. Мы знали, что последуют новые сокращения, чтобы клуб смог платить Лео высокую заработную плату.

Я люблю Месси и ценю то, что он сделал для клуба, но ещё больше я люблю свою семью и возможность работать в «Барселоне», — цитирует офисного работника структуры сине-гранатовых FourFourTwo.

Знаем мы этот "социальный фонт" Месси по отмыванию денег!
razdvatri
razdvatri
сегодня в 03:35, ред.
чемпион мира хоть где-то, ведь со сборной этот плакса никогда ничего не выиграет, ну и приз символичный в виде ободка унитаза, а еще карлик чемпион мира по спортивной ходьбе
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 03:28
Знаем мы его благотворительность!

Месси отмывал деньги через собственный благотворительный фонд.
Форвард Барселоны Лионель Месси и его отец подозреваются в отмывании денег через свой благотворительный фонд. Пожертвования, которые получал фонд "Лео Месси", могли переводиться на офшорные счета. Подозрения основаны на показаниях бывшего сотрудника фонда – он заявил, что средства шли не на социальные проекты, как предусмотрено законодательством, сообщает телеканал Todo Noticias. Прокуратура Аргентины просит суд начать расследование в отношении Месси и запросила документы по обвинению футболиста в налоговых преступлениях в Испании. Напомним, в 2017 году Лионель был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и получил 21 месяц тюрьмы условно.
Mangur
Mangur
сегодня в 03:28
Не слышал о его меценатстве.В России точно ненамецинатил
Спрaведливый
Спрaведливый
сегодня в 03:28
Это справедливая награда!
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