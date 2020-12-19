Месси получил приз «Чемпион мира» за благотворительную деятельность

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси получил награду «Чемпион мира» 2020 года за деятельность благотворительного фонда Messi Foundation.
Приз вручается спортсмену за решение социальных проблем и служение обществу. Премию «Чемпион мира» 33-летнему аргентинцу вручил князь Монако Альбер II.
LIONEL MESSI IS OUR CHAMPION FOR PEACE OF THE YEAR! 🌟— Peace and Sport (@peaceandsport) December 18, 2020
It is a great honor to welcome such an incredible athlete and person in our #ChampionsforPeace Club, recognized not only for his fairplay, but also for his social commitment. ☮@TeamMessi @fundacionmessi #PSAWARDS2020 pic.twitter.com/kNFsxrXGGV
Напомним, Месси занял третье место в голосовании за Лучшего игрока 2020 года по версии ФИФА.
Хотя, учитывая, как они с папой отмывали бабки на благотворительном фонде, он такой же липовый, как и его ЗМ)
Хотя, учитывая, как они с папой отмывали бабки на благотворительном фонде, он такой же липовый, как и его ЗМ)
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Один из офисных работников «Барселоны» рассказал, что сотрудники были расстроены тем, что нападающий Лионель Месси не ушёл из клуба.
«Мы были расстроены, когда стало известно, что Месси решил остаться. Все были расстроены. Мы знали, что последуют новые сокращения, чтобы клуб смог платить Лео высокую заработную плату.
Я люблю Месси и ценю то, что он сделал для клуба, но ещё больше я люблю свою семью и возможность работать в «Барселоне», — цитирует офисного работника структуры сине-гранатовых FourFourTwo.
Знаем мы этот "социальный фонт" Месси по отмыванию денег!
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Один из офисных работников «Барселоны» рассказал, что сотрудники были расстроены тем, что нападающий Лионель Месси не ушёл из клуба.
«Мы были расстроены, когда стало известно, что Месси решил остаться. Все были расстроены. Мы знали, что последуют новые сокращения, чтобы клуб смог платить Лео высокую заработную плату.
Я люблю Месси и ценю то, что он сделал для клуба, но ещё больше я люблю свою семью и возможность работать в «Барселоне», — цитирует офисного работника структуры сине-гранатовых FourFourTwo.
Знаем мы этот "социальный фонт" Месси по отмыванию денег!
Месси отмывал деньги через собственный благотворительный фонд.
Форвард Барселоны Лионель Месси и его отец подозреваются в отмывании денег через свой благотворительный фонд. Пожертвования, которые получал фонд "Лео Месси", могли переводиться на офшорные счета. Подозрения основаны на показаниях бывшего сотрудника фонда – он заявил, что средства шли не на социальные проекты, как предусмотрено законодательством, сообщает телеканал Todo Noticias. Прокуратура Аргентины просит суд начать расследование в отношении Месси и запросила документы по обвинению футболиста в налоговых преступлениях в Испании. Напомним, в 2017 году Лионель был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и получил 21 месяц тюрьмы условно.
Месси отмывал деньги через собственный благотворительный фонд.
Форвард Барселоны Лионель Месси и его отец подозреваются в отмывании денег через свой благотворительный фонд. Пожертвования, которые получал фонд "Лео Месси", могли переводиться на офшорные счета. Подозрения основаны на показаниях бывшего сотрудника фонда – он заявил, что средства шли не на социальные проекты, как предусмотрено законодательством, сообщает телеканал Todo Noticias. Прокуратура Аргентины просит суд начать расследование в отношении Месси и запросила документы по обвинению футболиста в налоговых преступлениях в Испании. Напомним, в 2017 году Лионель был признан виновным в уклонении от уплаты налогов и получил 21 месяц тюрьмы условно.