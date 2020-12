Месси получил приз «Чемпион мира» за благотворительную деятельность

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины получил награду «Чемпион мира» 2020 года за деятельность благотворительного фонда Messi Foundation.

Приз вручается спортсмену за решение социальных проблем и служение обществу. Премию «Чемпион мира» 33-летнему аргентинцу вручил князь Монако Альбер II.

LIONEL MESSI IS OUR CHAMPION FOR PEACE OF THE YEAR! 🌟

It is a great honor to welcome such an incredible athlete and person in our #ChampionsforPeace Club, recognized not only for his fairplay, but also for his social commitment. ☮@TeamMessi @fundacionmessi #PSAWARDS2020 pic.twitter.com/kNFsxrXGGV