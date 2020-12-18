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Рэшфорд стал первым обладателем премии Фонда ФИФА

сегодня, 09:20

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд стал первым в истории обладателем премии Фонда ФИФА. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Форварду была вручена награда за его выдающуюся гуманитарную работу по борьбе с детской бедностью. ФИФА также пожертвует 100 000 долларов на социальную и благотворительную деятельность футболиста.

Во время пандемии коронавируса Рэшфорд помогал детям из малообеспеченных семей. Фонд, с которым сотрудничал Маркус, смог собрать 20 миллионов фунтов стерлингов на благотворительность благодаря усилиям игрока «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:45
Дело хорошее делает. Но лучше уделял-бы больше времени футболу, а то порой такие "ляпы" в игре допускает. Мог бы быть одним из лучших нападающих в Европе.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 09:23
Вполне заслуженно. Надеюсь и футбольные признания на высоком уровне не далеко.
ОПС
ОПС
сегодня в 09:21
Достойное дело помогать детям.
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