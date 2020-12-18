Рэшфорд стал первым обладателем премии Фонда ФИФА

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сегодня, 09:20

Нападающий «Манчестер Юнайтед» стал первым в истории обладателем премии Фонда ФИФА . Об этом сообщает официальный сайт организации.

Форварду была вручена награда за его выдающуюся гуманитарную работу по борьбе с детской бедностью. ФИФА также пожертвует 100 000 долларов на социальную и благотворительную деятельность футболиста.

Во время пандемии коронавируса Рэшфорд помогал детям из малообеспеченных семей. Фонд, с которым сотрудничал Маркус, смог собрать 20 миллионов фунтов стерлингов на благотворительность благодаря усилиям игрока «Манчестер Юнайтед».