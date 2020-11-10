Джордан Ларссон оплатил покупку протеза для мальчика из Якутска

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сегодня, 14:42

Форвард «Спартака» рассказал о приобретении протеза предплечья для мальчика Димы Березовского из Якутска.

У «Спартака» есть фонд, через который клуб помогает нуждающимся детям. Я согласился внести свою помощь. Стоимость операции составила 5 тысяч евро. Жаль, что невозможно помочь всем в мире, но даже такая помощь очень важна.

Ларссон получает в «Спартаке» примерно 2,8 тысячи евро в день, если верить слухам о зарплате в 1,1 млн евро в год.

Недавно бывший хавбек «Спартака» Фернандо, сейчас выступающий в Китае, подтвердил, что помогает своему экс-водителю, который отбывает срок в тюрьме за попытку ввезти в страну наркотические вещества.