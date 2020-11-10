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Джордан Ларссон оплатил покупку протеза для мальчика из Якутска

сегодня, 14:42

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о приобретении протеза предплечья для мальчика Димы Березовского из Якутска.

У «Спартака» есть фонд, через который клуб помогает нуждающимся детям. Я согласился внести свою помощь.

Стоимость операции составила 5 тысяч евро. Жаль, что невозможно помочь всем в мире, но даже такая помощь очень важна.

Ларссон получает в «Спартаке» примерно 2,8 тысячи евро в день, если верить слухам о зарплате в 1,1 млн евро в год.

Недавно бывший хавбек «Спартака» Фернандо, сейчас выступающий в Китае, подтвердил, что помогает своему экс-водителю, который отбывает срок в тюрьме за попытку ввезти в страну наркотические вещества.

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Все комментарии
Juve14
Juve14
сегодня в 15:37
Огромное спасибо Джордану Ларссону просто за его человечность!!!
ildar_3871
ildar_3871 ответ за (раскрыть)
сегодня в 15:21
Я за Дзюбой не слежу особо )
за
за ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 15:20
Дзюбу сослали на алмазные копи в Мирный?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:15
Респект парню!!! Молодец. Если уж наши миллиардеры не могут обеспечить детей всем необходим, то приходится надеяться на более низкие сословия . А ведь могли бы вполне наши "прихватизаторы" маленько поделиться , но яхты, виллы , острова, самолеты , вертолеты сильно подорожали ......и эти господа не имеют лишних средств. Всех больных жаль , а детишек особенно. Спасибо , что находятся добрые люди и помогают , кто чем может.
Всем здоровья.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:11
Молодец! Достойный поступок.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:07
Каждый бы так.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 15:02
Дзюбе ?
beefs
beefs
сегодня в 14:54
хоть иностранцы помогут детворе...
за
за
сегодня в 14:54, ред.
Большое человеческое спасибо Ларссону!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 14:53
Молодец Джордан
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 14:49
Мужик. Уважуха.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:49
Может себе позволить поступок...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:47
молодец!!!!
это не фдуд))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:43
Добрая душа у человека
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