Джордан Ларссон оплатил покупку протеза для мальчика из Якутска

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о приобретении протеза предплечья для мальчика Димы Березовского из Якутска.
У «Спартака» есть фонд, через который клуб помогает нуждающимся детям. Я согласился внести свою помощь.
Стоимость операции составила 5 тысяч евро. Жаль, что невозможно помочь всем в мире, но даже такая помощь очень важна.
Ларссон получает в «Спартаке» примерно 2,8 тысячи евро в день, если верить слухам о зарплате в 1,1 млн евро в год.
Недавно бывший хавбек «Спартака» Фернандо, сейчас выступающий в Китае, подтвердил, что помогает своему экс-водителю, который отбывает срок в тюрьме за попытку ввезти в страну наркотические вещества.
Всем здоровья.
Всем здоровья.