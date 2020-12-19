«Милан» — главный фаворит в борьбе за Папу Гомеса

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вчера, 13:42

Сообщается, что нападающий «Аталанты» может продолжить карьеру в «Милане».

Напомним, что недавно футболист повздорил с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. В январе Гомес, скорее всего, сменит клуб.

Ранее на игрока также претендовал «Интер». Однако у «Милана» есть преимущество, «россонери» уже связаны с клубом из Бергамо одним арендным соглашением. «Аталанта» недавно взяла в аренду защитника Маттиа Кальдару. Теперь этот футболист может быть использован в обмене между клубами.