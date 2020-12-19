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Фарре: «Я пытался пригласить Клоппа в „Барселону“»

вчера, 14:22

Кандидат в президенты «Барселоны» Жорди Фарре рассказал, что летом он пытался убедить наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа возглавить каталонский клуб.

Можно ли привлечь Клоппа в «Барселону»? Очевидно, что да. Я пытался пригласить его, когда у «Барселоны» не было тренера, мы говорили с его окружением. Но сегодня наш тренер — Куман.

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Klaus-S
Klaus-S
вчера в 17:50
Бред какой-то. У Клоппа контракт до 24 года. Очевидно же что никуда он не ушёл бы. Да и смысл какой?
Бросить выстроенную тобой команду и идти в Барселону что бы начать там с нуля и разгребать их авгиевы конюшни? Абсурдно же.
Похоже на предвыборный пиар.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 17:33
Клопп : я всегда метчал возглавить Барселону и посадить на лавку Месси. Ну или Ювентус и - Роналду.
Graceful 713
Graceful 713
вчера в 14:52
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 14:33
    Куман довершит начатое и уйдёт))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 14:31
    Предвыборная реклама на себя
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