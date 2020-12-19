Фарре: «Я пытался пригласить Клоппа в „Барселону“»

Кандидат в президенты «Барселоны» Жорди Фарре рассказал, что летом он пытался убедить наставника «Ливерпуля» возглавить каталонский клуб.

Можно ли привлечь Клоппа в «Барселону»? Очевидно, что да. Я пытался пригласить его, когда у «Барселоны» не было тренера, мы говорили с его окружением. Но сегодня наш тренер — Куман.