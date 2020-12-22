Прядкин — о переносе 23-го тура: «Лига предоставила две версии календаря»

Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал обращение главного тренера сборной России Станислава Черчесова по поводу переноса 23-го тура Премьер-Лиги.

Сегодня были Алаев и Черчесов. У нас есть обращение РФС об оказании содействия в переносе тура в марте. Это связано с увеличением количества дней для подготовки сборной.

Лига предоставила две версии, но клубы попросили до конца недели обсудить это с тренерами. Договорились, что клубы выскажут свою позицию или пожелания в режиме Зума или писем.