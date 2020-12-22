Прядкин — о переносе 23-го тура: «Лига предоставила две версии календаря»

Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал обращение главного тренера сборной России Станислава Черчесова по поводу переноса 23-го тура Премьер-Лиги.
Сегодня были Алаев и Черчесов. У нас есть обращение РФС об оказании содействия в переносе тура в марте. Это связано с увеличением количества дней для подготовки сборной.
Лига предоставила две версии, но клубы попросили до конца недели обсудить это с тренерами. Договорились, что клубы выскажут свою позицию или пожелания в режиме Зума или писем.
Работа Саймана в "Рубине" заслуживает отдельной истории. Невыплаты зарплат футболистам и сотрудникам, вымогательство денег у спортсменов, мутные трансферы и откаты при заключении сделок, дружба с бандитами и попытки "разрулить по понятиям" спорные ситуации - вот реалии сегодняшнего "Рубина", превращенного под руководством Саймана в беспросветного аутсайдера.
Потрясающий путь от убийцы и уголовника до спортивного функционера, заседающего в исполкоме РФС. Глядя на реалии российского футбола иногда кажется, что хуже быть не может, но жизнь каждый раз доказывает обратное.
Работа Саймана в "Рубине" заслуживает отдельной истории. Невыплаты зарплат футболистам и сотрудникам, вымогательство денег у спортсменов, мутные трансферы и откаты при заключении сделок, дружба с бандитами и попытки "разрулить по понятиям" спорные ситуации - вот реалии сегодняшнего "Рубина", превращенного под руководством Саймана в беспросветного аутсайдера.
Потрясающий путь от убийцы и уголовника до спортивного функционера, заседающего в исполкоме РФС. Глядя на реалии российского футбола иногда кажется, что хуже быть не может, но жизнь каждый раз доказывает обратное.
Уберите это усатое недоразумение из нашего футбола, ну сколько можно???
Уберите это усатое недоразумение из нашего футбола, ну сколько можно???
1. Пойти на поводу у Черчесова
2.Поменять Черчесова на другого физрука.
Третьего варианта не дано...
1. Пойти на поводу у Черчесова
2.Поменять Черчесова на другого физрука.
Третьего варианта не дано...