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Прядкин — о переносе 23-го тура: «Лига предоставила две версии календаря»

сегодня, 16:19

Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал обращение главного тренера сборной России Станислава Черчесова по поводу переноса 23-го тура Премьер-Лиги.

Сегодня были Алаев и Черчесов. У нас есть обращение РФС об оказании содействия в переносе тура в марте. Это связано с увеличением количества дней для подготовки сборной.

Лига предоставила две версии, но клубы попросили до конца недели обсудить это с тренерами. Договорились, что клубы выскажут свою позицию или пожелания в режиме Зума или писем.

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Faustello
Faustello
сегодня в 20:34
В 90-х сфера деятельности Сайманова была весьма далека от футбола. Будущий спортивный менеджер был активным участником казанской оргпреступности и прошел путь от рядового киллера, физически устранявшего людей, до руководителя ОПГ, деятельность которой распространялась далеко за пределы Татарстана. В 2008 году Сайман получил 8.5 лет колонии общего режима. Следствию удалось доказать его участие как минимум в 7 заказных убийствах. Несмотря на то, что прокуратура настаивала на 13 годах строгого режима, суд приговорил Саймана к достаточно мягкому наказанию. А спустя 6 лет убийца и вовсе вышел на свободу по УДО и вскоре занял кресло руководителя ФК "Рубин" благодаря протекции Курбана Бердыева и Радика Шаймиева, хотя неофициально имел отношение к делам "Рубина" даже сидя на тюремных нарах.

Работа Саймана в "Рубине" заслуживает отдельной истории. Невыплаты зарплат футболистам и сотрудникам, вымогательство денег у спортсменов, мутные трансферы и откаты при заключении сделок, дружба с бандитами и попытки "разрулить по понятиям" спорные ситуации - вот реалии сегодняшнего "Рубина", превращенного под руководством Саймана в беспросветного аутсайдера.

Потрясающий путь от убийцы и уголовника до спортивного функционера, заседающего в исполкоме РФС. Глядя на реалии российского футбола иногда кажется, что хуже быть не может, но жизнь каждый раз доказывает обратное.
Faustello
Faustello ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 18:10, ред.
Пошел в зат этот чучмек со своими просьбами! В итоге сборная один хрен сыграет под его гением ни о чем, а клубы мало того что получат нелепые переносы игр, так ещё и травмы опять посыпятся!!!!
Уберите это усатое недоразумение из нашего футбола, ну сколько можно???
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:40
Ну вот, не было печали и вот опять клубы будут потом плакаться как трудно их футболистам, опять устанут.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 17:24
А версий действительно две
1. Пойти на поводу у Черчесова
2.Поменять Черчесова на другого физрука.
Третьего варианта не дано...
shlomo
shlomo
сегодня в 17:20
В итоге....все подумали, но кто то что то решит...и опять все будет через....(одно место)...
beefs
beefs
сегодня в 17:14
это нормальная рабочая атмосфера.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:01
Если надо для сборной почему не перенести.
ДСА
ДСА
сегодня в 16:29
Как всегда не учли всех особенностей.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:22
Как говорил Винокур : "Готовься, не готовься этому тренеру и его сборной ничего не поможет"
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:21
Опять ни с кем не посоветовались
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