Прядкин: «Сделаем все возможное, чтобы „Тамбов“ продолжил участие в РПЛ»

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что руководство Премьер-Лиги планирует в январе провести встречи, на которых будет решаться дальнейшая судьба «Тамбова» в лиге.
«Тамбов» не получил средства на сезон от региона. Задолженность клуба по зарплате за сентябрь-октябрь составляла около 118 млн рублей.
Наметили дальнейшие шаги, в январе еще пройдут наши встречи, сделаем все возможное, чтобы «Тамбов» продолжил участие в наших соревнованиях.
Ранее сообщалось, что «Тамбов» может переехать в Мордовию и сменить название.
Молодцы в РПЛ, помогают мошенникам и бандюгам народные бабки бюджетные пилить!
Наградить всех медалями и орденами!!!
Молодцы в РПЛ, помогают мошенникам и бандюгам народные бабки бюджетные пилить!
Наградить всех медалями и орденами!!!