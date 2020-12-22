Прядкин: «Сделаем все возможное, чтобы „Тамбов“ продолжил участие в РПЛ»

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сегодня, 16:14

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что руководство Премьер-Лиги планирует в январе провести встречи, на которых будет решаться дальнейшая судьба «Тамбова» в лиге.

«Тамбов» не получил средства на сезон от региона. Задолженность клуба по зарплате за сентябрь-октябрь составляла около 118 млн рублей.

Наметили дальнейшие шаги, в январе еще пройдут наши встречи, сделаем все возможное, чтобы «Тамбов» продолжил участие в наших соревнованиях.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» может переехать в Мордовию и сменить название.