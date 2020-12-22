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Прядкин: «Сделаем все возможное, чтобы „Тамбов“ продолжил участие в РПЛ»

сегодня, 16:14

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что руководство Премьер-Лиги планирует в январе провести встречи, на которых будет решаться дальнейшая судьба «Тамбова» в лиге.

«Тамбов» не получил средства на сезон от региона. Задолженность клуба по зарплате за сентябрь-октябрь составляла около 118 млн рублей.

Наметили дальнейшие шаги, в январе еще пройдут наши встречи, сделаем все возможное, чтобы «Тамбов» продолжил участие в наших соревнованиях.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» может переехать в Мордовию и сменить название.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 18:16, ред.
Давайте давайте, найдите ещё 500 млн и отдайте агента и фирмам прокладкам, которые по 500 бакинских в день футболеров будут молоком поить и за гостиницы по 50 млн в неделю брать...
Молодцы в РПЛ, помогают мошенникам и бандюгам народные бабки бюджетные пилить!
Наградить всех медалями и орденами!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:41
А на уЯ это нужно??? Альтернативу можно найти в ФНЛ.
drug01
drug01
сегодня в 16:46
Это будет очень хорошо сделать!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:30
Интересно кого смогут развести на 118 млн.?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:20
А зачем? Чтобы эта никому не нужная команда продолжала висеть на шее у государства? В прошлом году еще надо было выгонять. Кому то нравится пилить бюджет нищей области?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:19
Интересно, что сделает прядкин может денег выделит.
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