Игрок, которого просматривал «Зенит», дисквалифицирован на 2 года за допинг

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сегодня, 17:58

Полузащитник клуба «Аль-Аин» и капитан сборной Казахстана дисквалифицирован на два года за допинг. Об этом сообщает Азиатская конфедерация футбола.

«После матча азиатской Лиги чемпионов 18 сентября 2020 года я прошёл допинг-тест, который к моему удивлению оказался положительным. В моей пробе был найден метилгексанамин в крайне маленькой концентрации, всего 90 нг/мл, что явно свидетельствует о ненамеренном использовании этого вещества. За всю свою карьеру я ни разу не употреблял допинг и не нарушал спортивный режим, поэтому всё случившееся является для меня шоком», — приводит слова Исламхана Telegram-канал журналиста Айдына Кожахмета.

В январе 2020 года Бауыржан проходил просмотр в «Зените», но петербургский клуб не стал подписывать с ним контракт.