ГлавнаяНовости

Игрок, которого просматривал «Зенит», дисквалифицирован на 2 года за допинг

сегодня, 17:58

Полузащитник клуба «Аль-Аин» и капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан дисквалифицирован на два года за допинг. Об этом сообщает Азиатская конфедерация футбола.

«После матча азиатской Лиги чемпионов 18 сентября 2020 года я прошёл допинг-тест, который к моему удивлению оказался положительным. В моей пробе был найден метилгексанамин в крайне маленькой концентрации, всего 90 нг/мл, что явно свидетельствует о ненамеренном использовании этого вещества. За всю свою карьеру я ни разу не употреблял допинг и не нарушал спортивный режим, поэтому всё случившееся является для меня шоком», — приводит слова Исламхана Telegram-канал журналиста Айдына Кожахмета.

В январе 2020 года Бауыржан проходил просмотр в «Зените», но петербургский клуб не стал подписывать с ним контракт.

Все новости
Куадрадо может получить дополнительную дисквалификацию
Сегодня, 13:04 ФотоКомментарии6
Триппьер дисквалифицирован на 10 недель за нарушение правил о ставках
Вчера, 17:27 Комментарии14
Буффон обвиняется в богохульстве
22 декабря Комментарии23
ОфициальноТюрам дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в соперника
21 декабря Комментарии3
«Спартак» подаст апелляцию на решение РФС дисквалифицировать Тедеско
21 декабря Комментарии19
Судью игры «Сочи» — «Спартак» отстранят за общение с представителями хозяев
21 декабря Комментарии52
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:27
Да кто ж признается то ??? Конечно отпираться будет ...и это нормально.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:25
Так хотел в Зенит, что перестарался.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:19
Казахи, они такие...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 18:03
Да и хрен с ним.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100