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Буффон обвиняется в богохульстве

сегодня, 19:49
ПармаЛоготип футбольный клуб Парма0 : 4Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Федерация футбола Италии начала расследование в отношении вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона. Голкипер использовал богохульные выражения во время матча 13-го тура Серии А против «Пармы» (4:0).

Инцидент был зафиксирован на аудиозаписи во время игры. Фразу, предположительно, сказал именно Буффон. Если Федерация футбола Италии подтвердит, что эти слова сказал голкипер «Ювентуса», Джанлуиджи грозит дисквалификация на один матч.

Стоит отметить, что богохульство считается худшим видом ругательства в итальянском языке.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 20:45
Буффону можно,тем более молодому пихал
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Little Caprice (раскрыть)
сегодня в 20:29
Повезло! А иначе на костре бы сожгли.
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 20:14
21 век....
An Jo
An Jo ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 20:13
в россии судей вон уже за водку нагибают...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:11
Ему надо в России жить!🤣🤣🤣😜
Faustello
Faustello ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 20:10
Да ты вельма вратарь!!!)))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:10
Отмажут, он же не из Интера
Я на стреме
Я на стреме ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 20:05
Буффону и Папу послать не возбраняется)
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 20:05
Ужас! Богохульство... Это же ужасно!(нет, футбольная федерация Италии - клоуны, как и наша,кстати)
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:03
Сексуальные меньшинства,захватившие командные высоты в мировой политике, против "богохульства на итальянском языке"-это комильфо и вапще шарман...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:02
На костёр еретика на костёр.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 19:54
на Роналду поругался во время матча?
An Jo
An Jo
сегодня в 19:53
Не гнали бы на пенсионера. Он для Италии сделал больше, чем вся свора чинуш из их федерации вместе взятых.
David Young
David Young
сегодня в 19:51
В Италии к такому часто серьёзно относятся.
Faustello
Faustello
сегодня в 19:51
Святые яйца Ватикана!!! Да что он себе позволяет??? Гори в аду!!)))
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