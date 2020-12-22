Буффон обвиняется в богохульстве

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сегодня, 19:49

Федерация футбола Италии начала расследование в отношении вратаря «Ювентуса» . Голкипер использовал богохульные выражения во время матча 13-го тура Серии А против «Пармы» (4:0).

Инцидент был зафиксирован на аудиозаписи во время игры. Фразу, предположительно, сказал именно Буффон. Если Федерация футбола Италии подтвердит, что эти слова сказал голкипер «Ювентуса», Джанлуиджи грозит дисквалификация на один матч.

Стоит отметить, что богохульство считается худшим видом ругательства в итальянском языке.