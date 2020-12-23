Триппьер дисквалифицирован на 10 недель за нарушение правил о ставках

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сегодня, 17:27

Защитник мадридского «Атлетико» и сборной Англии получил дисквалификацию на 10 недель за нарушение правил о ставках, сообщает BBC.

Триппьер был признан виновным в четырёх из семи предъявленных эпизодов.

Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала Триппьера на 10 недель и оштрафовала его на 70 тыс. фунтов.

Таким образом, Киран пропустит 12 матчей «Атлетико», среди которых обе встречи с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Недавно сообщалось, что «Атлетико» хочет продать Триппьера.