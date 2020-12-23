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Триппьер дисквалифицирован на 10 недель за нарушение правил о ставках

сегодня, 17:27

Защитник мадридского «Атлетико» и сборной Англии Киран Триппьер получил дисквалификацию на 10 недель за нарушение правил о ставках, сообщает BBC.

Триппьер был признан виновным в четырёх из семи предъявленных эпизодов.

Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала Триппьера на 10 недель и оштрафовала его на 70 тыс. фунтов.

Таким образом, Киран пропустит 12 матчей «Атлетико», среди которых обе встречи с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Недавно сообщалось, что «Атлетико» хочет продать Триппьера.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
сегодня в 19:27
Столько бабла хапают, ан нет, еще и на ставках надо отхватить...

Таких надо вообще отсекать от футбола..
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 19:22
В любой ситуации можно найти свои плюсы. Киран всю осень шпарил без замен, отыграл отличный отрезок, выложившись по полной. Теперь отдохнёт и на свежих ногах в оконцовке поможет матрасам наконец-то взять трофей.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 18:18
Продать срочно англичанина!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:58
Вот это поворот!
sihafazatron
sihafazatron ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 17:56
10 недель отпуска)))
ДСА
ДСА
сегодня в 17:51
Интересно сколько выиграл.
Медив
Медив ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 17:40
Может чиновники из испанской федерации прогорели на ставках по совету Триппьера?
Faustello
Faustello
сегодня в 17:38
Прописать всем мерамистин!))
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 17:37
Если наказание вынесла футбольная ассоциация Англии, то почему этому решению должен подчиняться Атлетико?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:35
Ох как жёстко наказали.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:35
drug01
drug01
сегодня в 17:29
Если виновен то так и будет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:27
Нарушать правила нельзя!
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