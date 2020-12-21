Судью игры «Сочи» — «Спартак» отстранят за общение с представителями хозяев

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сегодня, 15:54

Арбитр Игорь Панин, работавший на матче 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0), будет отстранён от работы на неопределённый срок.

По информации источника, через несколько часов после встречи судья был замечен в одном из отелей Сочи, где он распивал алкогольные напитки вместе с представителями местного клуба. В РФС посчитали, что Панин повёл себя неприемлемым образом и нарушил внутренний кодекс арбитра. При этом сам рефери отрицает обвинения.