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Судью игры «Сочи» — «Спартак» отстранят за общение с представителями хозяев

сегодня, 15:54
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Арбитр Игорь Панин, работавший на матче 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0), будет отстранён от работы на неопределённый срок.

По информации источника, через несколько часов после встречи судья был замечен в одном из отелей Сочи, где он распивал алкогольные напитки вместе с представителями местного клуба. В РФС посчитали, что Панин повёл себя неприемлемым образом и нарушил внутренний кодекс арбитра. При этом сам рефери отрицает обвинения.

Ранее КДК РФС вынес решение по конфликту, произошедшему в этом же матче.

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Все комментарии
Владислав 122
Владислав 122
сегодня в 21:21
Кто бы мог подумать?
ren888888
ren888888
сегодня в 21:03
Обмывал взятку.
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 19:50
Нормальная ситуация, арбитр отсудил, принимающая сторона должна выставиться !
Поблагодарить бригаду за работу.
bacek15
bacek15
сегодня в 19:40
Судья в ресторане, с чурчхелой и бараньим рогом в руках, кричал - "Ну, за Сочи!" )))
Futurista
Futurista ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 19:20
Штирлиц шел по корридору и все узнавали в нем русского разведчика...кто по красным шароварам...кто по запаху водки...ну а кто то и по волочащемуся за ним парашюту...
Faustello
Faustello ответ particular (раскрыть)
сегодня в 19:13, ред.
Темные очки после третей рюмяхи соскользнули, шляпа была отброшена к чертям, накладные усы упали между селедочкой и грибочками, это конспирационный провал!))
Но Николаев по матч ТВ скажет что это просто похожий на судью человек и поклянется что в этот момент подозреваемый был у него в душе!!!
Интересно, за что у нас венгр харчуется получая мильоны??? Не слыхать его и не видать, а беспредела такого и при белозубом улыбашке не было...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ix Ygrek (раскрыть)
сегодня в 19:10
зенит придушен был Брюгге, и это факт
Faustello
Faustello ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 19:09
Тайное революционно контрспартаковское общество - южная кучка)))
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ Tommy Lee 2 (раскрыть)
сегодня в 18:53
А я согласна полностью, что пора завязывать с этим. И у РФС, и у лиги деньги есть. Да и арбитров защитить можно, чтобы они были полностью огорожены от общения вне поля.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:49
Да, все правильно! Он тем самым обесчестил весь российский судейский корпус. Все уже было: взятки, продажное судейство, но чтобы до такого доходило....Он первооткрыватель в нашем прогнившем судействе!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:48
Да же не удивлен....судьи топят конкурентов бомжей.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 18:35
Игорь Панин и представитель Сочи тайно встречались, что бы обменяться новыми деталями по заговору против спартака.
Tommy Lee 2
Tommy Lee 2 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
сегодня в 18:21
вот это и кажется странным, у РФС на командировки арбитрам денег не хватает, нище же они, только всяким чабаном могут по 3 млн. евро в год платить..
Ix Ygrek
Ix Ygrek ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 18:19
Вчера черных кошек в темной комнате душили-душили, душили-душили, душили-душили, душили-душили...Чёрная кошка: Можно я уже пойду, ребят?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ix Ygrek (раскрыть)
сегодня в 18:08
Не смотри желтуху заказную, никакая это не практика, чтобы Федун казарцева поил не припомню. Это залет
Ix Ygrek
Ix Ygrek
сегодня в 18:05
час назад на ютубе спорт-экспресс обсуждал эту тему, говорили, что эта обычная практика встречи судей и встречающей стороны, ни для кого не секрет... а тут, как обычно, "народные" подняли бурю в стакане
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Petergoff (раскрыть)
сегодня в 17:57
Проблема в том, что данный факт можно рассматривать как оплату услуги. Разве нет.? Услуги ведь не всегда авансом оплачиваются. Не так ли?
sv_1969
sv_1969 ответ Petergoff (раскрыть)
сегодня в 17:52
За гонораром пришел))
Petergoff
Petergoff
сегодня в 17:43, ред.
Постойте- это же было после матча, а не до. Какие проблемы?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
сегодня в 17:38, ред.
Обсуждать размещение арбитра через несколько часов после матча - это норма Газпрома, или Сочи? . Это чистейшей воды нарушение этики и коррупционный признак.
Анд-м
Анд-м
сегодня в 17:37
    particular
    particular
    сегодня в 17:35
    Эх, судейки, - убогие на поле и примитивные за его приделами...
    Не спи@дить и не покараулить... Ничего не умеют... Только хотят...
    Насмешник
    Насмешник
    сегодня в 17:27
    Теперь его будут назначать только на выездные игры Сочи.
    Igrov
    Igrov
    сегодня в 17:22
    Откровенно, даже не шифруются.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06
    сегодня в 17:10
    Ну они говорят что встреча была после матча
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    сегодня в 17:09
    Я пока никого не обвиняю. Но размещение в Сочи определяют до матча а не после матча.
    beefs
    beefs
    сегодня в 17:09
    забудьте о футболе, переходите на лапту или городки...
    sv_1969
    sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 17:03, ред.
    Главное у Вас всё хорошо!Я всегда за вас радуюсь!)))И главное у вас все чемпионства расписаны а наш чемп давно превратился в фарс!Все хорошо!Падаем!
    sv_1969
    sv_1969 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    сегодня в 17:02
    Да ладно!Именно в кабаке бухают!Ну ладно у нас так и было!Ну мы на область гоняли , да при Союзе!Ну здесь то вышка!
    ekliziast
    ekliziast
    сегодня в 17:00
    Интересно почему болелы бомжей , так рьяно отмазывают продажного судьишку. Всем понятно , что в ресторан он пришёл чтобы забрать остаток гонорара и обговорить очередной транш.
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