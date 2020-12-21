Судью игры «Сочи» — «Спартак» отстранят за общение с представителями хозяев

Арбитр Игорь Панин, работавший на матче 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0), будет отстранён от работы на неопределённый срок.
По информации источника, через несколько часов после встречи судья был замечен в одном из отелей Сочи, где он распивал алкогольные напитки вместе с представителями местного клуба. В РФС посчитали, что Панин повёл себя неприемлемым образом и нарушил внутренний кодекс арбитра. При этом сам рефери отрицает обвинения.
Ранее КДК РФС вынес решение по конфликту, произошедшему в этом же матче.
Поблагодарить бригаду за работу.
Поблагодарить бригаду за работу.
Но Николаев по матч ТВ скажет что это просто похожий на судью человек и поклянется что в этот момент подозреваемый был у него в душе!!!
Интересно, за что у нас венгр харчуется получая мильоны??? Не слыхать его и не видать, а беспредела такого и при белозубом улыбашке не было...
Но Николаев по матч ТВ скажет что это просто похожий на судью человек и поклянется что в этот момент подозреваемый был у него в душе!!!
Интересно, за что у нас венгр харчуется получая мильоны??? Не слыхать его и не видать, а беспредела такого и при белозубом улыбашке не было...
Не спи@дить и не покараулить... Ничего не умеют... Только хотят...
Не спи@дить и не покараулить... Ничего не умеют... Только хотят...