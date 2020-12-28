«7 лет без Ильи», — «Спартак» почтил память Цымбаларя

28 декабря 2020 года исполняется 7 лет со дня смерти экс-футболиста «Спартака» Ильи Цымбаларя.
Московский клуб почтил память известного российского футболиста.
7 лет без Ильи Цымбаларя. Помним и любим. pic.twitter.com/uMi8SpoeLm— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 28, 2020
Помним его виртуозный футбол и шедевральный мяч мадридскому Реалу.
Побольше бы таких людей и футболистов.
Светлая память.....
Помним его виртуозный футбол и шедевральный мяч мадридскому Реалу.
Побольше бы таких людей и футболистов.
Светлая память.....
Помним!
Помним!