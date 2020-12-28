Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

«7 лет без Ильи», — «Спартак» почтил память Цымбаларя

28 декабря 2020, 12:33

28 декабря 2020 года исполняется 7 лет со дня смерти экс-футболиста «Спартака» Ильи Цымбаларя.

Московский клуб почтил память известного российского футболиста.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
РФС заключил соглашение о развитии футбола в Республике Алтай
28 декабря 2020
«Крылья Советов» определились с программой на зимние сборы
26 декабря 2020
Кроссовки, в которых Широков избивал арбитра, выставят на аукцион
25 декабря 2020
Ассоциация мини-футбола поддержала кандидатуру Дюкова на пост главы РФС
24 декабря 2020
СлухиАкинфеев попал в список кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму
23 декабря 2020
Худяков — о видео с бригадой Иванова: «Никаких претензий к ним нет»
21 декабря 2020
Сортировать
Все комментарии
milanetto9
milanetto9
29 декабря 2020 в 09:46
уже 7 лет прошло?? Время летит
Сп62
Сп62
28 декабря 2020 в 20:37
Снимаю шляпу и скорблю.
spartak kursk
spartak kursk
28 декабря 2020 в 14:54
Илья-настоящая легенда и отличный профессионал.
Помним его виртуозный футбол и шедевральный мяч мадридскому Реалу.
Побольше бы таких людей и футболистов.

Светлая память.....
Timeless
Timeless
28 декабря 2020 в 13:41
Светлая память Илье Цымбаларю...
LOpp
LOpp
28 декабря 2020 в 13:19
7 лет уже прошло, как быстро летит время.
Помним!
beefs
beefs
28 декабря 2020 в 12:39
это прекрасно когда не забывают...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 декабря 2020 в 12:34
Светлая память Илье...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 