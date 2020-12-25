Кроссовки, в которых Широков избивал арбитра, выставят на аукцион

Вадим Лялин, адвокат бывшего футболиста сборной России , сообщил, что кроссовки, в которых он избивал арбитра Никиту Данченкова, будут выставлены на аукцион.

Добровинский [адвокат Данченкова] пытался сказать, что кроссовки — это орудие преступления особо тяжкого характера, попытки убийства судьи, который всю жизнь будет жить с позором из-за того, как он судит матчи в любительской лиге.

А кроссовки мы продадим на аукционе, деньги пойдут детям из неблагополучных или малоимущих семей. Это те самые кроссовки. Кроссовки — «не убийцы», как мы их называем. Сделаем новогодний подарок. И тапки будут в порядке, и дети будут рады. Учитывая, что сумма иска 100 тыс. рублей, с этой суммы и начнём. Если желающих не будет, я их куплю себе. И деньги от нашей семьи подарим детям.