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Кроссовки, в которых Широков избивал арбитра, выставят на аукцион

сегодня, 16:09

Вадим Лялин, адвокат бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, сообщил, что кроссовки, в которых он избивал арбитра Никиту Данченкова, будут выставлены на аукцион.

Добровинский [адвокат Данченкова] пытался сказать, что кроссовки — это орудие преступления особо тяжкого характера, попытки убийства судьи, который всю жизнь будет жить с позором из-за того, как он судит матчи в любительской лиге.

А кроссовки мы продадим на аукционе, деньги пойдут детям из неблагополучных или малоимущих семей. Это те самые кроссовки. Кроссовки — «не убийцы», как мы их называем. Сделаем новогодний подарок. И тапки будут в порядке, и дети будут рады. Учитывая, что сумма иска 100 тыс. рублей, с этой суммы и начнём. Если желающих не будет, я их куплю себе. И деньги от нашей семьи подарим детям.

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Все комментарии
Я на стреме
Я на стреме ответ Анатолий Калашников (раскрыть)
сегодня в 17:24
Минпромторг выкупил этот стул, назвал его креслом, на котором Пак и восседает
ПалкоВводецъ
ПалкоВводецъ
сегодня в 17:24
Удалите этот аккаунт с ресурса так же как удалил спартач слабак - модератор Литейного.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ kolpino08 (раскрыть)
сегодня в 17:23
В духе времени и трусы Широкова могут предложить. Мерзавцы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:16
Может и на штраф хватит...
sv_1969
sv_1969 ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 17:15
Добрые дела любят тишину!
Juve14
Juve14
сегодня в 17:14
Вообще больные люди как оказалось
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 17:12
,Честной, неподкупной судейской кровью заляпаны ?
за
за ответ Анатолий Калашников (раскрыть)
сегодня в 17:08
Стул Кокорина в поликлинике! )
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 17:07
А стул Кокорина на аукционе сколько будет стоить?
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 17:03
В наше время на аукцион выставлена человеческая совесть, причём по крайне низкой цене.
за
за
сегодня в 17:01
Позорище!!! Это что за трэш??? Совсем совесть потеряли??
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:59
Это позор !
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:55
Ну это уже полный треш , цирк шапито, уроды моральные !!!
makkie
makkie
сегодня в 16:26
Они еще издеваются?!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:25, ред.
А так просто без громких заявлений помочь малоимущим детям господин Ляпин нельзя? Обязательно купить кроссовки Широкова на аукционе и передать эти деньги малоимущим детям? Я конечно не в курсе, возможно Вы и известный меценат в этом деле. Да вот только любят у нас вспоминать о детях, когда хайпануть можно.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:22
Еще свисток судьи надо отдельным лотом выставить.
kolpino08
kolpino08
сегодня в 16:18
Широков проявляет себя во всей "красе".
Мерзкое и низкое существо.
Брулин
Брулин
сегодня в 16:17
Ну теперь любому ясно - широков полный неадекват, с башкой не дружит.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 16:16
Вадим Лялин и ведёт себя как ляля.
Действительно, скотство. Ничему не учат наказания этих людей.
Я на стреме
Я на стреме ответ DilloN (раскрыть)
сегодня в 16:14, ред.
можно было пойти дальше, и продать избитого по частям
DilloN
DilloN
сегодня в 16:12
Скотство, завернутое в красивую оболочку. Низко и мерзко.
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