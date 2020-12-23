Акинфеев попал в список кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму

«Единая Россия» в рамках подготовки к выборам в Госдуму (в 2021 году) ведет переговоры с потенциальными кандидатами.
Один из них – вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Также в качестве кандидатов по округам могут выдвинуть бывшего вице-президента РФС Сергея Капкова, телеведущего Павла Волю, певиц Аллу Пугачеву и Валерию.
Окончательный список кандидатов должен быть сформирован к концу января – началу февраля. Напомним, что в Госдуме сейчас трудится бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев.
В Единую Россию входят лишь самые достойные, это большая честь. Удивляюсь только, почему в партии ещё не состоят Дракула, старуха Шапокляк и Джигурда.
В Единую Россию входят лишь самые достойные, это большая честь. Удивляюсь только, почему в партии ещё не состоят Дракула, старуха Шапокляк и Джигурда.
Популярности у ЕР давно нет, но есть власть, и они изо всех сил пытаются заткнуть последние дыры.
На днях перестали выдавать информацию об учредителях фондов, то есть теперь никакой потенциальный Навальный не сможет выяснить, кто проводит те или иные махинации. Будет только официальный гендир у любого мошеннического фонда светиться, и все.
Вчера только приняли закон, что о любом представителе силового ведомства от милиционера до судьи информацию можно полностью закрывать.
То есть власть выделяет любого силовика или последнего росгвардейца выше других граждан России.
Они тупо собираются оборонять свою власть.
Популярности у ЕР давно нет, но есть власть, и они изо всех сил пытаются заткнуть последние дыры.
На днях перестали выдавать информацию об учредителях фондов, то есть теперь никакой потенциальный Навальный не сможет выяснить, кто проводит те или иные махинации. Будет только официальный гендир у любого мошеннического фонда светиться, и все.
Вчера только приняли закон, что о любом представителе силового ведомства от милиционера до судьи информацию можно полностью закрывать.
То есть власть выделяет любого силовика или последнего росгвардейца выше других граждан России.
Они тупо собираются оборонять свою власть.
надеюсь Игорёк не вляпается и уступит место пожилой женщине
надеюсь Игорёк не вляпается и уступит место пожилой женщине
прекрасные кандидаты в депутаты!
почему забыли про Бузову и Беркову?
прекрасные кандидаты в депутаты!
почему забыли про Бузову и Беркову?
а у Ихаря даже нужные навыки общения с чернью уже есть, не затеряется.
а у Ихаря даже нужные навыки общения с чернью уже есть, не затеряется.
И почему страна именно в которой я живу все время катится под откос?!
И почему страна именно в которой я живу все время катится под откос?!