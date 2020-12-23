Акинфеев попал в список кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму

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сегодня, 12:09

«Единая Россия» в рамках подготовки к выборам в Госдуму (в 2021 году) ведет переговоры с потенциальными кандидатами.

Один из них – вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Также в качестве кандидатов по округам могут выдвинуть бывшего вице-президента РФС Сергея Капкова, телеведущего Павла Волю, певиц Аллу Пугачеву и Валерию.