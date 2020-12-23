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Акинфеев попал в список кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму

сегодня, 12:09

«Единая Россия» в рамках подготовки к выборам в Госдуму (в 2021 году) ведет переговоры с потенциальными кандидатами.

Один из них – вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Также в качестве кандидатов по округам могут выдвинуть бывшего вице-президента РФС Сергея Капкова, телеведущего Павла Волю, певиц Аллу Пугачеву и Валерию.

Окончательный список кандидатов должен быть сформирован к концу января – началу февраля. Напомним, что в Госдуме сейчас трудится бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 14:09
Там таких как он, журова ,карелин,валуев вогон ицелая телега, а метл столько нет, дабы гнать их от теля!!!!
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 14:05
когда уже эту партию закроют?
League1
League1
сегодня в 13:55
За наших
За наших
сегодня в 13:52
уйдет к единоросам - потеряет уважение.
makkie
makkie
сегодня в 13:47
Лучше бы Дзюбу рассмотрели - типичный депутат :)))
Брулин
Брулин
сегодня в 13:40
Ну вполне нормальный выбор. Сперва футбол, затем политика. Везде отличные зарплаты.
RIR68
RIR68
сегодня в 13:38
а он что уже завершил футбольную карьеру?
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 13:33
Как там по классику: если человек состоялся, если он достоин, то он вправе пользоваться всеми благами, недрами, второй нефтью...
В Единую Россию входят лишь самые достойные, это большая честь. Удивляюсь только, почему в партии ещё не состоят Дракула, старуха Шапокляк и Джигурда.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 13:31
не справляются что-ли и решили подтянуть тяжелую артиллерию из "народа"? там ведь уже есть фигуристы и прыгуны с шестом и без. Тогда надо и америкосам посоветовать выдвинуть в Конгресс, допустим, Мадонну, Стива Тайлера и пару рэперов, а то отстают!
Alex12357
Alex12357
сегодня в 13:24
Ну кто бы сомневался.
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 13:21
едросня пытается спастись , адеюсь у них ничего не получится
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 13:20
Им, на самом деле, это не так важно.

Популярности у ЕР давно нет, но есть власть, и они изо всех сил пытаются заткнуть последние дыры.

На днях перестали выдавать информацию об учредителях фондов, то есть теперь никакой потенциальный Навальный не сможет выяснить, кто проводит те или иные махинации. Будет только официальный гендир у любого мошеннического фонда светиться, и все.

Вчера только приняли закон, что о любом представителе силового ведомства от милиционера до судьи информацию можно полностью закрывать.

То есть власть выделяет любого силовика или последнего росгвардейца выше других граждан России.

Они тупо собираются оборонять свою власть.
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 13:14, ред.
"в историю можно войти , а можно вляпаться"
надеюсь Игорёк не вляпается и уступит место пожилой женщине
cska vperiod
cska vperiod ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
сегодня в 13:11
А ты задай вопрос федуну, почему он дурит и грабит народ.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:09
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    сегодня в 13:07
    хороший выбор. Акинфеев будет заделывать дырки в бюджете
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 13:00
    Даже переход в Зенит был бы не таким зашкваром.
    Edoardo
    Edoardo ответ NEADEKVAT (раскрыть)
    сегодня в 13:00
    Я и когда в России жил, то ТВ не смотрел.Там полнейший бред.Типа Россия великая, и все ей завидуют.Но чему там завидовать?Страшные , серые города.У меня даже знакомые в России до сих пор в бараках живут.Туалет на улице, вода на колонке возле жилища.Если его так можно назвать.Серость, грязь, убогость.В Дании люди порой дверь дома даже не закрывают.Заборов нету возле домов.А В России все совсем иначе.
    shlomo
    shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 12:57
    Я прочитал это....и я высказал, то что вообще он зря начал даже переговоры вести на эту тему... а дыма без огня не бывает...если пошли "пусть даже пустые разговоры и очередная журналистская утятина", то место быть имеет....
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 12:55, ред.
    К Валере Газаеву поближи. ....).
    Edoardo
    Edoardo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 12:54
    Какие еще тарифы?Работаю на мясокомбинате.Все автоматизировано.Сидишь и можно сказать отдыхаешь.Кофе пьешь.Заплата по датским меркам немного ниже средней, но если перевести на никому не нужные рубли, то в раз 10-12 больше, чем у подобного работника в России.Плюс сейчас премию под рождество дадут.Это по сути 13-я зарплата.Страховка, отпуск, санаторий, весь соц.пакет как положено.Вам в России такого никогда не видать, тем более с такими партиями.
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT ответ Edoardo (раскрыть)
    сегодня в 12:52
    Становление гражданского общества. Пока народ верит зомбоящику, так и будут накачивать рейтинг Васям Пупкиным за неделю и за бесплатно лол
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 12:51
    о еще один решил зашквариться)
    kolpankolpan
    kolpankolpan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 12:49
    Когда идут переговоры, то отказа нет, есть разрешение на муссаж тела.По теме дальше будет видно.
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    сегодня в 12:47
    Акинфеев, Воля, Пугачева, Валерия.

    прекрасные кандидаты в депутаты!
    почему забыли про Бузову и Беркову?
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 12:45
    Указанный список, в который включены Акинфеев, Воля, Пугачёва... свидетельствует только о том, что "ЕР" идёт ко дну и всеми силами хочет остаться на поверхности, привлекая в свои ряды медийных личностей. Логика рассуждений товарищей из этой партии проста до примитивизма: данные личности за счёт своей псевдопопулярности у электората помогут привлечь в "ЕР" побольше сторонников. Глупцы не понимают, что эффект может быть прямо противоположным.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 12:45
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 12:42
      Придется усатому физруку обойтись без Игоря в сборной....
      dzvinka
      dzvinka
      сегодня в 12:41
      мое мнение... все п****ы рано или поздно заканчивают в одной партии по интересам.
      а у Ихаря даже нужные навыки общения с чернью уже есть, не затеряется.
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      сегодня в 12:41
      С такими политиками мы на что то рассчитываем?!)))
      И почему страна именно в которой я живу все время катится под откос?!
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