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Мостовой: «День рождения не оправдывает бестолковый танец Ивана Игнатьева»

06 января 2021, 17:34

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой осудил нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева за то, что он танцевал на пляже с бутылкой пива во время отпуска. Через некоторое время после публикации футболист удалил данное видео из своего аккаунта.

Видео Игнатьева с пивом — это так глупо и бездарно. С чем это связано? С молодостью? Деньгами? Или невоспитанностью? Хорошо хоть с одной бутылкой станцевал, а не с ящиком пива (смеётся).

Стоит отметить, у него день рождения, но даже это не оправдывает его бестолковый танец. Вот вы назвали мне его фамилию, а я с трудом вспомнил его. Воспитанник «Краснодара»? Воспитанники к 25 годам забивают по 100 мячей, а такие, которые с бутылкой пива и на машине в дорогих кроссовках, — сегодняшняя жизнь. Это беда. Не удивлюсь, если к 28-30 годам Игнатьев скажет «я устал от футбола» и закончит. В этом и заключается беда наших молодых футболистов.

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Все комментарии
112910415
112910415
22 января в 00:41
уж как умеет )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
07 января в 00:22, ред.
Эй....в бейсболке....пиво будешь ???


Ну давай....попью....
311
311
06 января в 22:22
Мостовой сам то в новый год трезвый сидел и Пушкина читал!)
trimetil
trimetil ответ Zak11 (раскрыть)
06 января в 21:05
Ему звонят, спрашивают его мнение о футбольных и околофутбольных событиях, он охотно отвечает.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
06 января в 20:00
Ещё один пенек, как и Буратино. Всего лишь. Смотришь вместо бутылки скоро окажется "огурец".
Ахахахаха.
Zak11
Zak11
06 января в 19:50
Мостовой уже абсолютно обо всём говорит. Главное чтобы новости были одни: Мостовой, Мостовой, Мостовой
cska vperiod
cska vperiod
06 января в 19:39
Ничего особенного парень не совершил, мостовой хвалил дзюбу за ролик в постели сам с собой.
ABir
ABir
06 января в 19:30
Стулом никого не огрел, чужую машину не разбил, судью не отмутузил. Пиво в отпуске выпить имет полное право, тем более в свой ДР
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ Faustello (раскрыть)
06 января в 18:45
ахаха гос бюджет даавно принадлежит Озеру так что он частный ..
ДАША Д
ДАША Д
06 января в 18:18
С ящиком было бы интереснее.
За адекватность
За адекватность
06 января в 18:12
Глянул видео. Парень на берегу моря на песочке пританцовывает с бутылкой пива в руке. Был бы не футболист Игнатьев, то об этом даже и не говорили бы. Не, на шкандаль вселенского масштаба не потянет, как бы СМИ не старались. Человек в отпуске на морях отдыхает. Криминала нет, плавки не снял, гостиницу не разрушил, по физиономии никому не съездил, можно расходиться.
Faustello
Faustello ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
06 января в 18:08
Лично мне было бы до фанаря, если бы они бабло получали не из гос бюджета, пусть хоть на бутылку садятся.
Ironigor
Ironigor
06 января в 18:03
Всё правильно сказано, где футбол, а где деньги, а где IQ . Бабло полностью стирает IQ и это приводит к действиям Кокоши тюрьма или бездарность как футболиста . А с ума можно сходить тоже по разному, не задивая никого.
drug01
drug01
06 января в 17:54
Каждый сума сходит по своему
Женя Алимаскин
Женя Алимаскин
06 января в 17:49
А что за бунт это разве футболист?? Обычный среднестатистический российский выпивоха)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 января в 17:49, ред.
Все наши беды от огромных денег.
Наши паспортисты получают неоправданно высокую зарплату, не прилагая больших усилий . Попадая по мячу через раз, они чуствуют себя королями футбола. Жизнь удалась.
Мальдиаы, Канары, пиво, пляж и девочки. Что еще нужно для счастья?
Вот потому у нас и футбол ниже плинтуса..
beefs
beefs
06 января в 17:45
это так и не всплывшая звезда, а уже закатывается...
Трезвый повар
Трезвый повар
06 января в 17:41
Дзюба: "У Игнатьева бестолковое видео"
holms918
holms918
06 января в 17:38
Это всё детская забава.
ЮЗИК
ЮЗИК
06 января в 17:37
Не вижу никакого криминала
shlomo
shlomo
06 января в 17:37
ну каждый веселиться в меру своей интеллектуальной способности
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