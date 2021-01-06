Мостовой: «День рождения не оправдывает бестолковый танец Ивана Игнатьева»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой осудил нападающего «Рубина» за то, что он танцевал на пляже с бутылкой пива во время отпуска. Через некоторое время после публикации футболист удалил данное видео из своего аккаунта.

Видео Игнатьева с пивом — это так глупо и бездарно. С чем это связано? С молодостью? Деньгами? Или невоспитанностью? Хорошо хоть с одной бутылкой станцевал, а не с ящиком пива (смеётся).

Стоит отметить, у него день рождения, но даже это не оправдывает его бестолковый танец. Вот вы назвали мне его фамилию, а я с трудом вспомнил его. Воспитанник «Краснодара»? Воспитанники к 25 годам забивают по 100 мячей, а такие, которые с бутылкой пива и на машине в дорогих кроссовках, — сегодняшняя жизнь. Это беда. Не удивлюсь, если к 28-30 годам Игнатьев скажет «я устал от футбола» и закончит. В этом и заключается беда наших молодых футболистов.