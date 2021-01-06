Виртуальная реальность в действии. Рамос и Месси летом объединятся в Париже

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06 января 2021, 15:34

Сначала нужно победить целую армию «но» и «если».

Будущее Месси на паузе до президентских выборов

Определенность с будущим Лионеля Месси наступит после президентских выборов в «Барселоне». Не все кандидаты настроены оптимистично, однако следующим большим боссом каталонского суперклуба, скорее всего, станет уже занимавший этот высокий пост в прошлом Жоан Лапорта. А у него самые большие шансы оставить Лео на «Камп Ноу».

В любом случае ясность в судьбе Месси должна появиться уже через месяц, а вот Серхио Рамос может играть на нервах поклонников «Реала» вплоть до мая. Информация о будущем капитана «Королевского клуба» настолько противоречива, что единственный совет всем обеспокоенным прост: сохраняйте спокойствие и не верьте ни единому слуху.

Рамоса хотят все. Пока не доходит дело до обсуждения условий

Большое количество версий, которые никто не трудится опровергать, определенно выгодно футболисту и его окружению. Вокруг Рамоса создается суета, и наводит эти движения братец капитана «Реала» Рене. Ушлый проныра не впервые усложняет переговоры Серхио и «Реала» по новому контракту, еще 10 лет назад он приносил в клуб липовое предложение от «Челси» со слегка сумасшедшими цифрами, настаивая на том, чтобы «Реал» повторил эти условия.

Хорхе Вальдано тогда быстро вывел лжеца Рене на чистую воду, сделав несколько звонков, но в 2015-м продление контракта снова сопровождалось кризисом отношений между футболистом и клубом. На днях представляющий интересы брата Рене Рамос снова создал турбулентность в и без того непростой ситуации. Этот безупречный профессионал ретвитнул сообщение следующего содержания:

Кто-то должен объяснить нам, как и почему мы дошли до точки, когда клуб позволяет капитану и одной из своих легенд фигурировать в абсурдных списках футболистов, которые с первого января могут официально вести переговоры с другими командами.

Здесь лучше всего подходит поговорка о воре, на котором горит шапка. Рене Рамос — имя главной причины, из-за которой у Серхио до сих пор нет нового контракта с «Реалом». Впрочем, капитан во всей этой истории явно на стороне брата и полностью доверяет его стратегии, иначе уже подписал бы новое соглашение в обход своего агента, ведь не раз встречался с Пересом лично.

На последней встрече в субботу дон Флорентино предложил Рамосу два контракта на выбор: однолетний с сохранением текущей зарплаты (12 млн евро в год «чистыми») и двухлетний с понижением оклада на 20% (9.6 млн евро в год, 19.2 за два года). Адекватные условия, учитывая, что через три месяца Серхио исполнится 35 лет. Однако он вежливо отказался и уведомил Переса, что планирует выслушать предложения других клубов.

Флорентино Перес — по-прежнему главный зритель в театре братьев Рамосов

Не разобравшись, можно подумать, что «Реал» и Перес неуважительны к Рамосу и устраивают сыр-бор из-за ерунды. Дайте ему желаемое, подумаешь, 5 миллионов евро разницы за два года! Во-первых, далеко не 5, ведь клуб берет на себя выплаты налоговых и социальных взносов, а это серьезная нагрузка: 52% забирает только налоговая, а есть еще и другие фонды.

Во-вторых, футбольный мир не терпит «прогибов», особенно в денежных вопросах. Уступив семейке Рамосов, Перес сделает клуб мишенью для агентов, которые будут знать, что хватка у старика уже не та, что прежде. Нынешнее предложение «Реала» абсолютно корректное с точки зрения рынка и даже несколько противоречит внутреннему клубному регламенту насчет контрактов для футболистов старше 30 лет. К Рамосу относятся не на общих основаниях. Его ценят и показывают это.

Будь иначе, Серхио сейчас купался бы в более выгодных предложениях других клубов, но вариантов вне «Реала» — раз, два и обчелся. Клубы, в которых считают деньги и с уважением относятся к финансовому фейр-плей, не предложат больше, остается раскручивать Переса с помощью предложений «Ман Сити» и ПСЖ . Да и то «горожане» уже вышли из чата, они летом займутся поисками нападающего, поэтому актуальный слух на сегодня сообщает, что Маурисио Почеттино уговорил Рамоса переехать в Париж.

Якобы на встрече с Пересом защитник, не моргая, заявил, что летом он намерен объединиться в ПСЖ с Месси. И это лишний раз подчеркивает, что дон Флорентино остается главным зрителем в театре Рамосов. Вся эта кампания преследует одну единственную цель: Серхио хочет остаться в «Реале» на своих условиях, продлить договор на два года с сохранением текущей зарплаты. Поэтому, отказывая Пересу в лицо, чужими устами дает понять, что не виноват в текущей ситуации и хочет играть за «Мадрид». Слово Серхио несет в массы, в частности, Дани Себальос:

Серхио Рамос — лучший центральный защитник в мире, в этом нет сомнений. Сегодня я разговаривал с ним. Цель Рамоса — закончить карьеру в «Мадриде». Если бы мне предложили пари, я бы сказал, что Рамос никуда не уйдет.

Кто «моргнет первым»?